Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»

В Туле прошел ІІІ открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф 2025 года». Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
В рамках конкурса участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах, включая приветствие и творческий конкурс.
Впервые в истории таких соревнований Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи представила фельдшерская бригада в составе:
Даниила Истомина
Дины Ногиной
Александра Раннева
Валерии Гриневой.
Специалисты заняли 3 место в номинации "Теоретически-практический этап", который включает:
решение диагностических задач
медицинскую сортировку
оценку работы бригады скорой медицинской помощи по итогу просмотренного фильма
телефонный этап, где капитан команды в роли старшего врача оперативного отдела организовывает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации
дистанционное сопровождение, в котором участник команды в роли диспетчера по приему вызовов осуществляет сопровождение пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
«Третье место в теоретически-практическом этапе — это не просто заслуженная награда, а доказательство вашего мастерства и умения решать самые сложные задачи в работе скорой помощи и сохранении жизней и здоровья пациентов», - отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.
Министр здравоохранения Самарской области поздравил коллег с заслуженной победой.
"Поздравляю коллег с призовым местом. Ваша работа требует мужества, терпения и высокой ответственности. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и новых побед. Пусть ваш пример вдохновляет коллег и служит залогом высокого уровня оказания медицинской помощи в нашем регионе", - отметил Андрей Орлов.
Фото: минздрав СО