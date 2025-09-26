Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»

95

В Туле прошел ІІІ открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф 2025 года». Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.

В рамках конкурса участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах, включая приветствие и творческий конкурс.

Впервые в истории таких соревнований Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи представила фельдшерская бригада в составе:

Даниила Истомина

Дины Ногиной

Александра Раннева

Валерии Гриневой.

Специалисты заняли 3 место в номинации "Теоретически-практический этап", который включает:

решение диагностических задач

медицинскую сортировку

оценку работы бригады скорой медицинской помощи по итогу просмотренного фильма

телефонный этап, где капитан команды в роли старшего врача оперативного отдела организовывает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации

дистанционное сопровождение, в котором участник команды в роли диспетчера по приему вызовов осуществляет сопровождение пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

«Третье место в теоретически-практическом этапе — это не просто заслуженная награда, а доказательство вашего мастерства и умения решать самые сложные задачи в работе скорой помощи и сохранении жизней и здоровья пациентов», - отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.

Министр здравоохранения Самарской области поздравил коллег с заслуженной победой.

"Поздравляю коллег с призовым местом. Ваша работа требует мужества, терпения и высокой ответственности. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и новых побед. Пусть ваш пример вдохновляет коллег и служит залогом высокого уровня оказания медицинской помощи в нашем регионе", - отметил Андрей Орлов.

Фото: минздрав СО