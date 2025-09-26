Я нашел ошибку
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»

26 сентября 2025 15:29
95
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.

В Туле прошел ІІІ открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства служб медицины катастроф и скорой медицинской помощи «Лучшая бригада скорой медицинской помощи и медицины катастроф 2025 года». Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.

В рамках конкурса участники прошли через серию сложнейших испытаний, требующих не только глубоких теоретических знаний, но и практического мастерства. Бригады продемонстрировали свои умения на различных этапах, включая приветствие и творческий конкурс.

Впервые в истории таких соревнований Тольяттинскую станцию скорой медицинской помощи представила фельдшерская бригада в составе:

Даниила Истомина
Дины Ногиной
Александра Раннева
Валерии Гриневой.

Специалисты заняли 3 место в номинации "Теоретически-практический этап", который включает:

решение диагностических задач
медицинскую сортировку
оценку работы бригады скорой медицинской помощи по итогу просмотренного фильма
телефонный этап, где капитан команды в роли старшего врача оперативного отдела организовывает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации
дистанционное сопровождение, в котором участник команды в роли диспетчера по приему вызовов осуществляет сопровождение пострадавшего до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

«Третье место в теоретически-практическом этапе — это не просто заслуженная награда, а доказательство вашего мастерства и умения решать самые сложные задачи в работе скорой помощи и сохранении жизней и здоровья пациентов», - отметил главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок.

Министр здравоохранения Самарской области поздравил коллег с заслуженной победой.

"Поздравляю коллег с призовым местом. Ваша работа требует мужества, терпения и высокой ответственности. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья, благополучия и новых побед. Пусть ваш пример вдохновляет коллег и служит залогом высокого уровня оказания медицинской помощи в нашем регионе", - отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

