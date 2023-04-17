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Тольяттиазот присоединился ко Дню донора

17 апреля 2023 10:53
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Тольяттиазот присоединился ко Дню донора

В преддверии национального Дня донора сотрудники ТОАЗа приняли участие в акции по сдаче крови, организованной предприятием совместно с тольяттинским филиалом ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови». Мобильный пункт был развернут прямо на территории завода, в здании медсанчасти.

В ТОАЗе не первый год успешно реализуются программы корпоративного волонтерства. В основном они связаны с экологической составляющей региона присутствия, однако за последние 5 лет донорское движение стало важной составляющей корпоративной культуры предприятия. Выездная бригада станции переливания крови посещает завод несколько раз в год. В этот раз на благотворительную инициативу откликнулись 70 тоазовцев.

Сотрудники Тольяттиазота сдали порядка 33 литров крови. Для допуска к процедуре необходимо было пройти медицинский осмотр на месте, измерить давление и уровень гемоглобина. Также потенциальные доноры должны вести здоровый образ жизни и не иметь вредных привычек.

С каждым годом желающих помочь людям на заводе становится больше. 16 тоазовцев решились на этот шаг впервые, их поддержали коллеги, на счету которых не одна акция добровольной сдачи крови. Сегодня на ТОАЗе трудятся 18 Почетных доноров России. Такое звание присваивается тем, кто сдал цельную кровь не менее 40 раз.

Валентина Степанова, заведующая отделом заготовки донорской крови г.о.Тольятти ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови»:

 Донорство не требует много сил и времени, но дает возможность спасать жизни. Благодаря работникам ТОАЗа, участвующим в акции несколько раз в год, банк донорской крови города постоянно пополняется. Благодарим сотрудников крупнейшего предприятия региона за их вклад в спасение жизни и здоровья жителей Самарской области, а руководство компании – за предоставленную возможность размещать нашу станцию на территории завода.

 

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