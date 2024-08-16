Татьяна Сочинская посетила подразделения Тольяттинской поликлиники №3

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Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская с рабочим визитом посетила подразделения Тольяттинской городской клинической поликлиники №3.



Совместно со специалистами учреждения проанализировали работу диагностических служб - рентгенологической, УЗИ и функциональной диагностики.



Особое внимание в рамках визита уделили работе Центра амбулаторной онкологической помощи. Его основные цели - ранняя диагностика онкозаболеваний и медицинское сопровождение пациентов с установленным диагнозом. Подразделение благодаря национальному проекту «Здравоохранение» оснащено современным, в том числе высокотехнологичным оборудованием.



Также в рамках визита Татьяна Сочинская пообщалась с пациентами. Среди тем, которые озвучили жители, прикрепленные к поликлинике, - доступность узких специалистов и высокотехнологичных видов диагностики.



«Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» учреждения первичного звена оснащаются новым оборудованием. В рамках контрольных визитов мы проверяем, как организована работа этого оборудования, насколько оно задействовано в оказании медицинской помощи и доступно для жителей. И здесь для нас важна и обратная связь от жителей, обсуждаем с пациентами, соблюдаются ли сроки выполнения обследований, выдаются ли направления на диагностические исследования в другие медучреждения и др., - отметила Татьяна Сочинская. – Для повышения доступности диагностических исследований по инициативе врио Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева увеличено количество квот на процедуру МРТ, планируются закупки высокотехнологичного оборудования для медучреждений за счет средств областного бюджета».



Через месяц запланирован повторный визит врио заместителя министра в Тольяттинскую поликлинику для контроля выполнения поручений.



Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов