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Сызранским пациентам старшего возраста помогают сохранять здоровье в гериатрическом отделении

17 октября 2023 14:39
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Универсальные рекомендации для людей пожилого возраста по профилактике падений и переломов.

Более шести месяцев на базе Сызранской центральной городской и районной больницы работает гериатрическое отделение. За это время специализированную помощь получили более 180 пациентов.

«Более 30% прикрепленного взрослого населения Сызранской больницы старше трудоспособного возраста. Для оказания качественной медицинской помощи данной категории пациентов мы открыли новое отделение на 20 коек. Основная задача – улучшить качество и продолжительность жизни пожилых людей», - рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.

Специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» представляет собой систему мер по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их активности, автономности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

«Люди старше 60 лет имеют особенности течения заболеваний. Одной из актуальных проблем для пожилых людей являются падения и переломы вследствие остеопороза», - отметил врач-гериатр больницы Расим Рафиков.

Универсальные рекомендации для людей пожилого возраста по профилактике падений и переломов:

- пища должна содержать достаточное количество кальция, витамина D и белка. В рацион питания ежедневно включайте - молочные или кисломолочные продукты, 3 раза в неделю жирную морскую рыбу.
- физическая нагрузка должна быть достаточной и соответствовать возрасту и возможностям человека. Она помогает сократить потери костной ткани и предотвратить падения. Самым универсальным видом физической активности для пожилых людей считается ходьба (можно заниматься скандинавской ходьбой с палками) - главное 3–4 раза в неделю, не менее 30 минут.
- необходимо избегать продуктов и привычек, способствующих выведению кальция из организма:
кислые фрукты и ягоды, соки и уксус
сладкие газированные напитки
алкоголь и курение
злоупотребление крепким зерновым кофе.

 

Фото:  freepik.com

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