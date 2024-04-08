Свыше 4 тысяч женщин прошли в Самарской поликлинике №6 маммографию на новом аппарате

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Благодаря высокой скорости работы цифрового оборудования повысилась доступность маммографии для жительниц Промышленного района. Аппарат приобретен благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



Обследование на новом маммографе уже прошли более 4000 женщин, у 36 из них диагностированы признаки онкопатологии. При выявлении новообразований пациенты направляются на уточняющую диагностику.



«Цифровой маммограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании. Таким образом повышается эффективность выявления новообразований, в том числе на ранней стадии. Результаты сохраняются в базе данных и затем используются для оценки динамики течения заболевания», — рассказал заместитель главного врача поликлиники Михаил Попов.



Маммография — основной метод ранней диагностики рака молочной железы. Женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО