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Свыше 4 тысяч женщин прошли в Самарской поликлинике №6 маммографию на новом аппарате

8 апреля 2024 15:25
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Маммография — основной метод ранней диагностики рака молочной железы.

Благодаря высокой скорости работы цифрового оборудования повысилась доступность маммографии для жительниц Промышленного района. Аппарат приобретен благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Обследование на новом маммографе уже прошли более 4000 женщин, у 36 из них диагностированы признаки онкопатологии. При выявлении новообразований пациенты направляются на уточняющую диагностику.

«Цифровой маммограф дает более детальную и точную картину, чем при исследовании на аналоговом оборудовании. Таким образом повышается эффективность выявления новообразований, в том числе на ранней стадии. Результаты сохраняются в базе данных и затем используются для оценки динамики течения заболевания», — рассказал заместитель главного врача поликлиники Михаил Попов.

Маммография — основной метод ранней диагностики рака молочной железы. Женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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