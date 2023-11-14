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Свыше 30 тысяч пациентов получили помощь в Нефтегорской больнице после реконструкции

14 ноября 2023 15:06
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Реконструкция продолжалась 2 года.

Пристрой к главному корпусу районной больницы преобразился благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Реконструкция продолжалась 2 года. За это время в здании обновили интерьер, установили новое оборудование и внедрили технологии бережливого производства.

 В новых условиях размещаются детская поликлиника, женская консультация и стоматологическое отделение. Ранее жители получали помощь в приспособленных помещениях.

«Отделения обустроены по принципам бережливого производства: открытая регистратура, комфортные зоны ожидания, интерьер в соответствии с брендбуком «Службы здоровья», — рассказала главный врач Нефтегорской больницы Наталья Мухортова. — Благодаря реконструкции пристроя и рациональной организации новых площадей удалось расширить возможности отделений. Например, совсем скоро в стоматологической поликлинике будут созданы условия для изготовления протезов. Всего поставлены 18 единиц новой медицинской техники, холодильники для хранения лекарственных препаратов и новая мебель».

За последние полгода:

 - в стоматологическом отделении приняли 14 тысяч пациентов,

 - в педиатрическом – более 18 тысяч детей,

- в женской консультации – порядка 11,5 тысяч женщин.

Для маленьких пациентов оборудован отдельный вход в здание, детей с симптомами вирусных инфекций принимают в фильтр-боксе. Кроме того, в отделении оборудованы колясочная, игровая зона, комната матери и ребенка.

«В отделении просторно и уютно. Все в одном здании — и педиатр, и узкие специалисты, и процедурный кабинет, — поделилась жительница Нефтегорска Юлия Алексеева. — Нас с ребенком приняли без очередей, дали направление на анализы. На повторный приём придем к назначенному времени».

Новые условия и меры поддержки привлекают в поликлинику молодых специалистов.

«Во всех трех отделениях приступили к работе новые сотрудники – врач-педиатр, врач-стоматолог и врач-акушер-гинеколог. Они трудоустроились в рамках участия в программе "Земский доктор", получили выплаты в размере 1 млн рублей, "подъемные" и жилье служебного найма», – отметила Наталья Мухортова.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

Теги: Медицина

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