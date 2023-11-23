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Стационарное отделение медицинской реабилитации работает в Самаре

23 ноября 2023 14:13
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Здесь помогают восстанавливаться пациентам после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм.

Пациентам после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм помогают восстанавливаться в новом отделении медицинской реабилитацииЗдесь помогают восстанавливаться пациентам после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм.

Стационарное отделение медицинской реабилитации работает на базе Самарской городской клинической больницы им. Н.А. Семашко с июля 2023 года. За время работы специалисты отделения оказали помощь более 300 пациентам.

 «В нашем отделении проводится второй этап медицинской реабилитации. Помощь оказываем пациентам с нарушением функции центральной нервной системы - после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых и спинальных травм. Также восстанавливаем пациентов после травм и операций на костно - мышечной системе на различных сроках заболевания», - рассказала заведующая отделением Юлия Минина.
На реабилитацию пациенты направляются после выписки из первичного сосудистого или нейрохирургического отделений, а также по направлению из поликлиники по месту жительства после проведения телемедицинской консультации.

Для каждого пациента восстановительная программа составляется индивидуально, исходя из реабилитационного потенциала, определяются цели и задачи на весь период лечения. Работает мультидисциплинарная реабилитационная команда: врач по физической и реабилитационной медицине, невролог, кардиолог, врач по лечебной физкультуре, инструктор по лечебной физкультуре, физиотерапевт, медицинский психолог, логопед, социальный работник, травматолог-ортопед, гериатр, иглорефлексотерапевт, медицинские сестры.

«Успешному восстановлению пациентов помогает и современное реабилитационное оборудование, приобретенное за счёт средств областного бюджета. Это аппараты для проведения механотерапии, многофункциональные тренажеры, разработанные институтом инновационного развития СамГМУ, велотренажер, беговая дорожка, установка для кинезотерапии позвоночника и др. С их помощью можно восстановить или значительно уменьшить двигательные нарушения», - отметил главный врач больницы Яков Резников.

В процессе лечения пациентам проводится медикаментозная терапия с учетом основного и сопутствующих заболеваний в индивидуальном порядке, и мероприятия, способствующие восстановлению бытовых навыков, снижению речевых, эмоционально-волевых, когнитивных нарушений:

- физиотерапевтическое лечение в специально оборудованном физиокабинете
- групповые занятия в зале с врачом по лечебной физкультуре
-  эрготерапия
-  индивидуальные логопедические занятия
- занятия с психологом
 - групповые занятия-тренинги в рамках программы «Школа здоровья» и др., сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:    пресс-служба минздрава СО

Теги: Медицина Самара

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