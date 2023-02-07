Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Так, рукодельницы поселка Береза Красноглинского района на базе детской библиотеки вяжут носки для бойцов.
Сотни самарских женщин участвуют в акции «Тепло для солдата»
В программе Самарской областной библиотеки для молодежи несколько интересный проектов, который можно посетить на выставке.
«Самарская книжная ярмарка»: на выставочных стендах и в деловой программе свою работу представят областные библиотеки
Батынков - ключевой московский художник среднего поколения, один из основателей творческой группы “Митьки”.
Самарский областной художественный музей представляет выставку «Другая жизнь» Константина Батынкова
Врач челюстно-лицевой хирург призвал жителей проходить профосмотры для ранней диагностики рака.
Самарский врач: «Более половины опухолей полости рта выявляются в запущенной стадии»
Николай Иванович Хальзев родился в селе Сухая Вязовка Самарской губернии в крестьянской семье.
К 100-летию художника: Самарский областной художественный музей представляет выставку Николая Хальзева «Берега»
Специализированная  медпомощь оказывается с использованием инструментальных, в том числе магнитно-резонансных методов исследования.
Медики УФСИН СО и больницы Середавина помогают осужденным с заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата
Подполковник полиции Владимир Корнеев рассказал, как обезопасить себя от действий злоумышленников.
Только за сутки 7 жителей Тольятти стали жертвами телефонных аферистов
Посылки от вас будут доставлены к празднику в госпитали Белгородской области.
“Звезда и Лира” объявляет сбор подарков к 23 февраля для наших защитников
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.6
0.22
EUR 76.03
-0.7
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На «Металлурге» прошло празднование 75-летия легенды «Крыльев Советов» Равиля Аряпова
В Волжском районе полицейские в режиме видеоконференцсвязи пообщались с 2500 учащимися из 22 школ
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%

7 февраля 2023 12:16
181
Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%

Число телемедицинских консультаций в СОГАЗе в 2022 году выросло почти на 50% по сравнению с показателем годом ранее. Чаще всего к врачам онлайн обращались клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Нижегородской, Новосибирской и Сахалинской областей. В топ-10 специалистов вошли: терапевт, педиатр, психолог, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, невролог, эндокринолог, уролог, дерматовенеролог и аллерголог-иммунолог.

Россиянин, пользующийся дистанционным медсервисом, в среднем обращается к врачам 3 раза в год. По статистике СОГАЗа, после первой консультации большинство клиентов (85%) записывается на онлайн-прием повторно.

Традиционные причины обращения к неврологу онлайн – боли в спине, головные боли, мигрени, к эндокринологу – проблемы со щитовидной железой, повышение уровня сахара в крови, гастроэнтерологу – гастриты, боли в подреберье и переедание. Терапевту задают вопросы об ОРВИ (реже – о коронавирусе), назначении обследований, пониженном или повышенном давлении, педиатру – об ОРВИ, детских болезнях, вакцинации и питании детей. Диетолога спрашивают о похудении к купальному сезону и правильном питании при физических нагрузках.

Застрахованные обращаются к врачам онлайн для экономии времени, а также если им неудобно добираться до клиники, необходимо получить расшифровку анализов без повторного очного приема или требуется второе мнение о диагнозе.

Онлайн-прием ведут практикующие врачи, обычно консультация длится не менее 30 минут. Регион и часовой пояс не имеют значения – терапевты, педиатры, психологи и любые другие специалисты СОГАЗа отвечают круглосуточно. Можно задать вопрос доктору в чате, по аудио- или видеосвязи – нужен только интернет.

В СОГАЗе объясняют рост числа консультаций существенным улучшением мобильного приложения «СОГАЗ – здоровье и страхование» – пользоваться им стало проще, а время для адаптации к приложению и изучения его функций сократилось. В результате аудитория пользователей выросла, в том числе благодаря клиентам старше 50 лет – их доля увеличилась до трети.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Врач челюстно-лицевой хирург призвал жителей проходить профосмотры для ранней диагностики рака.
7 февраля 2023  15:24
Самарский врач: «Более половины опухолей полости рта выявляются в запущенной стадии»
113
Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%
7 февраля 2023  12:16
Спрос россиян на онлайн-медицину вырос на 50%
181
В Самаре за сутки заболели 164 человека, в Тольятти – 217.
6 февраля 2023  21:34
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 6 февраля
477
«Алкоголь не щадит и зубы».
6 февраля 2023  14:15
Самарские врачи рассказали о влиянии спиртных напитков на стоматологическое здоровье
414
В Самаре за сутки заболели 138 человек, в Тольятти - 130.
5 февраля 2023  19:48
В Самарской области число заразившихся коронавирусом 5 февраля выросло до 405 человек
594
В Самаре за сутки заболели 168 человек, в Тольятти - 74.
4 февраля 2023  17:25
Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса
939
Также с курением связаны 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
3 февраля 2023  21:13
Главный пульмонолог региона: «Все случаи смерти от рака лёгких непосредственно связаны с курением»
984
В Самаре за сутки заболели 68 человек, в Тольятти - 159.
3 февраля 2023  19:51
Число заболевших коронавирусом в регионе выросло до 353 человек
935
Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле.
3 февраля 2023  14:09
Более 1700 жителей Хворостянского района получают помощь в обновленном офисе врача общей практики
875
Врачи областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента
3 февраля 2023  13:28
Врачи самарской областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента
726
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4223
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
15834
Весь список
В центре внимания
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
7 февраля 2023  13:57
В Самаре проходит конкурс на предоставление грантов в сфере физической культуры и спорта
146
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
7 февраля 2023  12:59
До 1 июля 2023 года в Самару доставят 12 новых трамвайных вагонов
254
В центре Самары временно ограничат движение
7 февраля 2023  11:51
В центре Самары временно ограничат движение
198
В Самарской области продолжается развитие информационных технологий
7 февраля 2023  11:42
В Самарской области продолжается развитие информационных технологий
188
В Самаре загорелись два частных дома на общей площади 250 кв. м
7 февраля 2023  09:53
В Самаре загорелись два частных дома на общей площади 250 кв. м
319
Весь список