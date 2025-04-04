Специалисты Сызранской больницы выезжают к пациентам на новых автомобилях

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В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в этом году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу поставлено 6 машин для работы в службе неотложной помощи. Автотранспорт будет работать в отдаленных населенных пунктах Сызранского района — Варламово, Заборовке, Междуреченске, Балашейке и Троицком.

На сегодняшний день Сызранский район обслуживают 24 современные машины.

«Благодаря модернизации первичного звена здравоохранения все подразделения учреждения обеспечены транспортом, включая мобильные комплексы. На автомобилях медицинские работники оперативно добираются до жителей сел, проводят диспансеризацию, профилактические осмотры, в том числе на дому у ветеранов и участников СВО», – отметила главный врач больницы Вера Лиходедова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. До конца года в медучреждения Самарской области будет поставлено 110 единиц автотранспорта, в том числе специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемными устройствами и носилками. В общей сложности планируется приобрести 197 единиц автотранспорта.

Фото: минздрав СО