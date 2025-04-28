Специалисты Самарской поликлиники №1 провели выездную диспансеризацию для сотрудников БКК

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Специалисты Самарской городской поликлиники №1 провели выездную диспансеризацию для сотрудников булочно-кондитерского комбината. За несколько дней около 500 работников проверили своё здоровье.

Основная цель диспансеризации заключается выявлении заболевания на ранних стадиях, когда лечение может быть более эффективным и успешным.

«В рамках диспансеризации сотрудники предприятий могут пройти обследования у различных специалистов: врача-терапевта, хирурга, гинеколога и тд. Медработники выявляют факторы риска развития неинфекционных заболеваний путем измерения показателей здоровья: артериального давления, уровня холестерина и сахара в крови, а также скринингов на выявление онкологических заболеваний», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Анна Диш.

Для того, чтобы сотрудникам пройти обследования не только в своей поликлинике, но и по месту работы, работодателям необходимо связаться с руководством поликлиники, организовать выезд медработников на предприятие или визит сотрудников в ближайшую медорганизацию. В прошлом году благодаря активности и социальной ответственности руководителей отдельных предприятий почти 168 тысяч сотрудников проверили здоровье по месту работы.

По словам заведующей здравпунктом комбината Татьяны Анисимкиной, на комбинате созданы все условия для прохождения осмотров. Для сотрудников организованы специально оборудованные кабинеты, где ведут приём врачи разных специальностей.

«Мероприятия направлены на то, чтобы следить за общим состоянием здоровья сотрудников. Ранее меня приглашали на диспансеризацию в поликлинику, но я узнала, что могу её пройти в рамках профилактического осмотра на рабочем месте. Это очень удобно, так как можно пройти обследования, не покидая рабочих мест и без отрыва от производства», -отметила контролёр-приемщик кондитерского отдела Рузалия Абубекярова.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. По поручению Вячеслава Федорищева в этом году объемы диспансеризации и профилактических медосмотров на предприятиях будут увеличены.

Фото: минздрав СО