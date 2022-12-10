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Специалисты Самарской горбольницы №10 активно используют новые электрокардиографы при диспансеризации

10 декабря 2022 19:46
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И для динамического наблюдения за состоянием пациентов, которые перенесли острые сердечно-сосудистые события.

Аппараты ЭКГ нового поколения помогают медработникам эффективно выявлять патологии в рамках диспансеризации.

160 электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных, поставленные в медучреждения в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, помогают диагностировать нарушения в работе сердца у жителей в городах и сельской местности. В этом году на аппаратах выполнено почти 70 тысяч исследований.

Специалисты поликлинических отделений Самарской городской больницы №10 активно используют новые электрокардиографы в рамках диспансеризации и динамического наблюдения за состоянием пациентов, которые перенесли острые сердечно-сосудистые события.

 «Диспансеризация позволяет выявить большинство заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, когда патологический процесс обратим и лучше поддается терапии, а также увидеть факторы риска их развития. Электрокардиография — базовый метод диагностики сердечных патологий, без которого не обходится ни одно обследование, — пояснила заведующая поликлиническим отделением №2 Светлана Александрова. — Аппараты планшетного типа компактны, точны и удобны в использовании. Мы часто используем их, посещая пациентов на дому. Люди старшего возраста с ограниченными возможностями здоровья, перенесшие сердечно-сосудистые заболевания или имеющие повышенный риск их развития, требуют особого внимания. Наши мобильные бригады выезжают к пациентам для диспансерного наблюдения».

С помощью устройства планшетного типа медработник может оперативно выявлять нарушения в работе сердца и направлять результаты специалистам центра управления сердечно-сосудистыми рисками Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова для анализа.

 «Аппараты незаменимы для обслуживания пациентов на дому, — отметила старшая медсестра поликлиники Лариса Макарова. — Установив и включив аппарат, мы сразу видим на экране точный результат. Здесь же, на дому у больного, можем распечатать кардиограмму, чтобы доктор принял решение о дальнейшей диагностике и лечении, или при необходимости направить результат в кардиодиспансер и получить обратную связь от специалистов».

Результаты исследований хранятся на устройстве на протяжении всего периода динамического наблюдения.

Напомним, региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием. Всего в этом году в медучреждения региона поступит более 2000 техники.

 

Фото:  минздрав СО

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Здравоохранение
И для динамического наблюдения за состоянием пациентов, которые перенесли острые сердечно-сосудистые события.
10 декабря 2022  19:46
Специалисты Самарской горбольницы №10 активно используют новые электрокардиографы при диспансеризации
67
Это комплексное медицинское обследование, необходимое для оценки состояния здоровья ребенка и выявления заболеваний на ранней стадии их развития.
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