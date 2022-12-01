Специалисты Самарской детской больницы помогают реабилитации детей с патологией опорно-двигательного аппарата

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Основным направлением деятельности Самарской городской детской больницы №2 является лечение и реабилитация детей с патологией опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, заболеванием органов чувств.



Учреждение оснащено самым современным оборудованием для реабилитации: это силовые тренажеры, беговые дорожки, нейро-мышечные стимуляторы, роботизированная механотерапия, тренажеры-лестницы, кинезиотерапевтическое оборудование и аппаратно-программные комплексы с виртуальной реальностью, различные виды эффективного аппаратного массажа.



"В настоящее время возрастает роль физической активности в процессе улучшения состояния здоровья детей, - отметила главный врач Самарской городской детской больницы №2 Наталья Чертыковцева. - Благодаря последним достижениям науки в медицине появилось новое поколение аппаратов и тренажеров, позволяющих на качественно другом, более глубоком уровне, решать проблемы со здоровьем, быстрее восстанавливать слаженную работу опорно-двигательного аппарата, выносливость, работоспособность, возможность быстро восстанавливаться после нагрузок. Ежегодно Самарская городская детская больница №2 проводит по реабилитации около 5 тысяч госпитализаций".



Упражнения на тренажерах укрепляют мышцы, тренируют организм, повышают выносливость и устойчивость к различным заболеваниям, улучшают осанку, снижают вес. Движения становятся гармоничными и плавными. Тренажеры дают возможность избирательно действовать на группы мышц, повышать нагрузку постепенно, восстановить работоспособность, снять усталость.



«Кроме того, занятия на тренажерах являются эффективным средством реабилитации – ребенок сам участвует в процессе лечения, - отметила врач лечебной физкультуры Екатерина Попова -

Регулярное выполнение упражнений на тренажерных устройствах положительно влияет как на состояние здоровья ребенка, так и на физическую подготовленность. Четкое дозирование физической нагрузки и направленное воздействие на определенные группы мышц улучшает состояние опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем».

Фото: минздрав СО