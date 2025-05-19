Специалисты Самарского онкодиспансера напомнили жителям, как защитить кожу и вовремя заметить опасность

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16 мая на территории яхт-клуба «Ласточка» в рамках социального партнерства состоялась профилактическая акция для населения, направленная на раннее выявление и профилактику злокачественных новообразований кожи. Мероприятие было организовано Самарским областным клиническим онкологическим диспансером совместно со специалистами Самарского областного кожно-венерологического диспансера при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.

Меланома — опасная форма рака кожи. При позднем выявлении заболевания прогноз неблагоприятен, но на ранней стадии оно излечимо в 95% случаев. Большинство людей не обращают внимания на изменения родинок или пятен на коже, пока не становится слишком поздно. Задача акции — научить видеть эти сигналы вовремя.

«Солнце – это источник позитивного настроения, но, тем не менее, оно влияет на состояние кожи и может вызвать ряд заболеваний, в том числе онкологических. В преддверии летнего сезона мы проводим подобные акции, чтобы проинформировать жителей региона», - рассказала заместитель главного врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного онкодиспансера, к.м.н. Татьяна Золотарева.

Место проведения выбрано неслучайно, любители отдыха на воде находятся в группе высокого риска. По словам Татьяны Геннадьевны, пребывание на воде усиливает влияние солнечного излучения на кожу, может вызывать ожоги, раздражения, аллергические реакции и меланому.

«Находясь на солнце, необходимо использовать средства защиты. К ним относятся солнечные очки, одежда с длинным рукавом, солнцезащитные средства с фактором защиты не менее 30», - подчеркнула заведующая отделением медицинской профилактики Ирина Окунева.

️ Специалисты напомнили, что следует проводить самостоятельный осмотр кожи каждый месяц. При этом важно обращать внимание на изменение формы, цвета и размера родинок, на выпадение волос в области родинок, ощущения жжения, покалывание и зуд. При наличии подобных симптомов необходимо немедленно обратиться к специалисту.

В рамках профилактической акции участники получили возможность пройти осмотр врача-дерматолога, задать вопросы по теме защиты кожи и получить буклеты с полезной информации о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни. В мероприятии приняли участие 250 человек.

Фото: минздрав СО