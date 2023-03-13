Специалисты разработали 12 новых проектов по развитию здравоохранения в Самарской области

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Специалисты министерства здравоохранения и медицинских учреждений приняли участие в стратегической сессии "Ключевые направления развития здравоохранения Самарской области". Мероприятие было организовано при участии представителей федерального учреждения - Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.



Участники сессии обсудили главные ориентиры развития отрасли,вопросы кадрового обеспечения и инструменты стратегического планирования в сфере здравоохранения.



Дискуссии и тренинги проводились по 4 направлениям:

- ожидаемая продолжительность жизни;

- удовлетворенность пациентов медицинской помощью;

- медицинские кадры;

- цифровая трансформация здравоохранения.



По итогам стратегической сессии в рамках каждого блока выделены по 3 проекта, определены кураторы – заместители министра здравоохранения — и руководители проекта из числа главных врачей медучреждений Самарской области.



«Предварительно наши коллеги из ЦНИИОИЗ провели глубокую аналитическую работу и высоко оценили уровень технологических решений в нашем регионе. При этом были отмечены проблемные моменты и зоны нашего роста. По итогам двух дней сформировано 12 проектов и проектных команд для детальной проработки наиболее проблемных зон. Под моим кураторством будет вестись работа сразу 5 команд. За 2 месяца команды должны сформировать предложения и продуктовые решения по управлению отраслью на основе цифровой трансформации и предложить ряд региональных мероприятий по повышению уровня удовлетворенности», — рассказал заместитель министра – руководитель департамента информатизации и организационной деятельности министерства здравоохранения Самарской области Павел Золотарев.



Рабочие группы сформулируют конкретные мероприятия по достижению целей проектов, методически сопровождать их деятельность будут эксперты ЦНИИОИЗ.



Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян поблагодарил федеральных коллег за включенность и экспертную оценку.



«Перед системой здравоохранения поставлена цель повышения качества и доступности медицинской помощи. Она достигается путем выполнения множества задач, начиная с рабочего места каждого врача и заканчивая профилактической медициной, формированием приверженности к диагностике, к лечению и тем самым к раннему выявлению жизненно опасных заболеваний, к содружеству врача и его потенциального пациента, к формированию здоровой среды и здорового образа жизни. По каждому направлению сформирован комплекс мероприятий, разработана оценка их результативности. Но мы постоянно должны совершенствовать подходы к решению текущих задач, в этом помогает экспертный взгляд и совместная работа. По итогам стратегической сессии специалисты разработают новые подходы к профилактике и лечению ишемических болезней сердца, проанализируют эффективность межмуниципальной

маршрутизации пациентов при болезнях системы кровообращения, выработают основные региональные мероприятий, направленные на повышение уровня удовлетворенности, разработают дополнительные мероприятия по привлечению и удержанию кадров в системе здравоохранения», - отметил руководитель ведомства.

Фото: минздрав СО