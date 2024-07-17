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Специалисты НМИЦ им. Алмазова посетили Самарскую область с рабочим визитом

17 июля 2024 15:35
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Совместно с экспертами НМИЦ будут разработаны дополнительные мероприятия по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты НМИЦ им. Алмазова посетили Самарскую область с рабочим визитом. Выезд был организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».

Эксперты федерального медицинского центра посетили Кинель-Черкасскую, Похвистневскую больницы, областной кардиодиспансер, а также больницы им. Баныкина и им. Пирогова. В рамках выездов ознакомились с организацией медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на местах, а также с планами по развитию специализированных служб.

По результатам выездов в министерстве здравоохранения в режиме ВКС прошло итоговое совещание под председательством врио министра здравоохранения региона Армена Беняна. В совещании приняли участие Главный внештатный кардиолог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Евгений Шляхто, эксперты центра, представители регионального министерства и медучреждений.

Главное из оценки экспертов:
В основе положительной динамики специализированной службы - выстроенная работа медучреждений с Центром управления сердечно-сосудистыми рисками областного кардиодиспансера – эффективная маршрутизация, организация консультаций по всем сложным случаям.
Регион - лидер в ПФО по ситуации с кадровым обеспечением специализированной службы. Вместе с тем есть потребность в привлечении анестезиологов-реаниматологов и специалистов по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения заболеваний.
Проводится большая работа по выявлению факторов риска и сердечно-сосудистых заболеваний в рамках диспансеризации, отмечается высокий охват и качество проводимых мероприятий.
 Регион - один из лидеров исполнения мероприятий федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».
Резервы для развития службы – повышение качества диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными заболеваниями, увеличение доступности обследований, совершенствование льготного лекарственного обеспечения, развитие сети специализированных подразделений.

Также на встрече обсудили участие региона в реализации нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который будет реализован по решению Президента России Владимира Путина.

Руководитель ведомства поблагодарил коллег из федерального медицинского центра за методическую помощь и рекомендации по совершенствованию мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Мы благодарим коллег за детальное погружение в организационные и технологичные процессы работы специализированной службы. Отмечая достижения и успехи, мы совместно делаем акцент на дальнейшее развитие и резервы для улучшения всех показателей работы. Безусловно, преемственность между звеньями наряду с улучшением инфраструктуры будут способствовать результатам. Мы проработали инфраструктурные мероприятия, которые стали возможны благодаря вниманию главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева к развитию системы здравоохранения. Более 500 млн рублей выделены из областного бюджета на создание центра критических состояний областного кардиодиспансера и 3 флагманских центров амбулаторной кардиологической помощи. Все эти мероприятия мы реализуем в этом году. И продолжим серьезную плановую работу в борьбе с болезнями системы кровообращения, направленную на сбережение жизней наших жителей», - отметил Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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