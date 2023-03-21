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Специалисты Большечерниговской больницы эффективно выявляют нарушения ритма и проводимости сердца, выполняют оценку лекарственной терапии на оборудовании, поставленном по национальному проекту «Здравоохранение». За последний год признаки патологий удалось выявить у 106 пациентов.



Каждый житель района при наличии показаний может пройти суточный электрокардиографический мониторинг в поликлинике. В кабинете функциональной диагностики пациенты по направлению терапевтов, врачей общей практики и педиатров получают амбулаторный телеметрический регистратор и инструкцию о том, как фиксировать особенности своего состояния в течение суток.



«Электрокардиографический мониторинг позволяет проанализировать электрическую активность сердца в покое и при нагрузке, выявить нарушения и определить дальнейшую тактику лечения. С поставкой 6 новых аппаратов мы получили возможность широко применять этот метод исследования, — отметила главный врач Большечерниговской больницы Татьяна Бобошко. — На теле пациента закрепляются датчики, затем результат расшифровывается и передается врачу. Все аппараты задействованы ежедневно. В месяц на них проходят исследования порядка 40 человек. В этом году 7 наших пациентов впоследствии были направлены на коронарографию».



Специалисты подчеркивают, оборудование помогает сохранить жизнь пациентам и улучшить её качество. Не все состояния фиксируются в рамках ЭКГ-исследования, поэтому суточный мониторинг помогает выявить скрытые формы заболеваний, многие из которых проявляются в ночное время и проходят бессимптомно. Также этот метод исследования помогает оценить эффективность лекарственной терапии, чтобы при необходимости скорректировать тактику лечения.



«Недавно у одного из наших пациентов были выявлены изменения в работе сердца, которые требовали более активной терапии. Во время исследования отмечались выраженные паузы в течение 3 секунд. Это послужило показанием для установки кардиостимулятора, — пояснила врач функциональной диагностики Кристина Пушина. — Обнаруживается то, что нельзя увидеть на обычной кардиограмме, потому что не позволяет её динамика. Некоторые пациенты проходят холтеровский мониторинг в рамках диспансерного наблюдения, и мы отслеживаем динамику, оцениваем промежуточные результаты лечения».



Фото: минздрав СО