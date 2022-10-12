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Специалистам Красноармейской ЦРБ выявлять нарушения в работе сердца помогает новое оборудование

12 октября 2022 14:41
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В этом году по результатам обследований у 40 пациентов были выявлены признаки опасных патологий.

Новое оборудование помогает специалистам Красноармейской центральной районной больницы выявлять нарушения в работе сердца. Для этого используются аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, поставленные в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году по результатам обследований у 40 пациентов были выявлены признаки опасных патологий.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи, внедрению новейших методик, оснащению медучреждений современным оборудованием.

Благодаря нацпроекту каждый житель при наличии медицинских показаний может пройти суточный электрокардиографический мониторинг, не выезжая за пределы Красноармейского района. В кабинете функциональной диагностики пациенты по направлению терапевтов, врачей общей практики и педиатров получают амбулаторный телеметрический регистратор и инструкцию о том, как фиксировать особенности своего состояния в течение суток.

 «Мы получили пять аппаратов для мониторирования сердечного ритма по Холтеру, — пояснил главный врач Красноармейской больницы Виктор Попов. — Непрерывная регистрация электрокардиограммы позволяет вовремя увидеть признаки заболеваний системы кровообращения и предотвратить развитие осложнений. Медицинская сестра кабинета функциональной диагностики устанавливает аппарат, после чего пациент в течение суток выполняет необходимую нагрузку. Через сутки аппарат снимается, и запись передается врачу функциональной диагностики. Специалист определяет тактику дальнейшего ведения пациента».

Врач-терапевт Елена Кадацкая отмечает, поставка телеметрических регистраторов стала значимым шагом к повышению доступности и качества оказания медицинской помощи для жителей района.

 «Сердечно-сосудистая патология не терпит промедления. Метод суточного мониторирования сердечного ритма информативен и высокоточен, — рассказала Елена Владимировна. — По результатам обследований мы выявили у 40 пациентов показания для проведения коронарографии — наиболее точного и достоверного современного метода диагностики, который позволяет выявлять широкий спектр заболеваний, связанных с сосудами сердца. Для этого все пациенты с выявленными изменениями оперативно направляются на обследование в кардиологический диспансер».

В рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма также поступили в 33 медучреждения Самарской области.

Всего в этому году в больницы и поликлиники региона поступит более 2000 единиц новой современной медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

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