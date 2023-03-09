Специалист диетолог минздрава СО рассказала о правилах здорового питания во время беременности   

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Рекомендации по питанию зависят от срока беременности и тех процессов, которые протекают в организме матери: формируются важные системы организма ребенка, затем его рост и развитие внутренних органов. За ними лучше обратиться к своему врачу. Однако существуют и общие правила здорового питания во время беременности. О них рассказала главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:



«Стоит только женщине сообщить кому-то о своей беременности, как она сразу слышит: «Теперь нужно кушать побольше! За двоих!».

Это не совсем правильно, вот «кушать ДЛЯ двоих» — это верно!



Ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери — кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина. В это время в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты.



Обратите внимание на методы приготовления: лучше употреблять тушеную, запечённую или вареную пищу. Сахаром и сладким злоупотреблять не стоит. Также не налегайте на соль и жидкость.



В последнее время растет количество детей-аллергиков. Пищевые аллергии могут возникать, в том числе, и по причине излишеств в отношении фруктов и ягод во время беременности мамы.



Исключите из рациона колбасы, копченую и соленую рыбу, суши, молочные продукты с ароматизаторами и наполнителями, промышленный майонез, соки и нектары из цитрусовых, клубнику и, конечно, алкоголь.



Как недостаток, так и избыток питательных веществ и витаминов могут негативно сказаться на здоровье и развитии будущего ребенка. Правильное питание беременной женщины – залог здоровья её ребёнка».

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