Современная коронарография позволяет на ранних этапах выявлять ишемическую болезнь сердца у самарцев

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С начала года более тысячи диагностических коронарографий для выявления патологии сердечно-сосудистой системы выполнено в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова. Этот метод помогает на ранних стадиях выявлять ишемическую болезнь сердца.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием, внедрению новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

МСКТ коронарография – это многосрезовая компьютерная томография, современная диагностическая процедура, которая активно используется в современной кардиологии и является разновидностью рентгенологического контрастного исследования. Одно из ее преимуществ – низкая доля облучения. С ее помощью визуализируется сосудистая сеть миокарда и всего сердца в целом, нарушения в которой являются наиболее частой причиной патологии сердечно-сосудистой системы. Это исследование позволяет эффективно выявлять ишемические процессы в сердце, эмболию, стенозы и спазмы коронарных сосудов, аномалии их строения и другие расстройства кровообращения в миокарде.

«На это исследование направляются пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца, — пояснил главный внештатный специалист по кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова д.м.н., профессор Дмитрий Дупляков. — Основная задача этого метода заключается в том, чтобы на ранних этапах определить, есть ли характерные изменения в сосудах сердца, атеросклеротические бляшки, и в какой степени они выражены. Если такие изменения значительны, то пациента направляют на обычную коронарографию с последующим стентированием либо шунтированием. А если стенозирующего атеросклероза не обнаружено, пациентам назначается соответствующее лечение и дальнейшее наблюдение кардиолога».