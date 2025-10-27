Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 

157

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 74 году жизни скончался заведующий хирургическим отделением Самарской городской больницы №10, врач высшей квалификационной категории Антипов Владимир Дмитриевич.

Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет. Его профессиональный путь начался в 1981 году в Чапаевской центральной городской больнице, после окончания лечебного факультета Куйбышевского медицинского института им. Д.И. Ульянова.

С 1985 году Владимир Дмитриевич являлся сотрудником Самарской городской больницы №10, с 2002 года возглавил хирургическое отделение. Под его руководством оно было полностью модернизировано, оснащено новым оборудованием, а хирургическая помощь вышла на новый уровень.

Прощание состоится 28.10.2025г. с 9.00 до 10.00 в Самарской городской больнице №10 (около здания морга).