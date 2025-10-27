Я нашел ошибку
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Скончался заведующий хирургическим отделением Самарской горбольницы №10 Владимир Антипов 

27 октября 2025 16:20
157
Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 74 году жизни скончался заведующий хирургическим отделением Самарской городской больницы №10, врач высшей квалификационной категории Антипов Владимир Дмитриевич.

Владимир Дмитриевич посвятил медицине более 45 лет. Его профессиональный путь начался в 1981 году в Чапаевской центральной городской больнице, после окончания лечебного факультета Куйбышевского медицинского института им. Д.И. Ульянова.

С 1985 году Владимир Дмитриевич являлся сотрудником Самарской городской больницы №10, с 2002 года возглавил хирургическое отделение. Под его руководством оно было полностью модернизировано, оснащено новым оборудованием, а хирургическая помощь вышла на новый уровень.

Прощание состоится 28.10.2025г. с 9.00 до 10.00 в Самарской городской больнице №10 (около здания морга).

Теги: Медицина Самара

