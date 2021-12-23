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Скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, академик РАМТН Олег Яковлев 

23 декабря 2021 18:33
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Прощание с Олегом Яковлевым состоится 24 декабря 2022 года в 11:00 в храме «Всех Святых» на ул. Тухачевского, 219.

Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что 22 декабря, в Самаре на 70-м году жизни скончался Почетный начальник Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач России, академик РАМТН, доктор медицинских наук, профессор Яковлев Олег Григорьевич.

Олег Григорьевич Яковлев родился 23.06.1952 в г. Чаплыгин Липецкой области. В 1975 году окончил Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова. В 1976 году — интернатуру по специальности «Терапия» на базе областной больницы им. М.И. Калинина, там же работал с 1976 по 1986 годы в должности врача-терапевта гастроэнтерологического отделения, затем в должности заведующего гастроэнтерологическим отделением.

С 1986 по 1989 годы работал заместителем начальника по медицинской части областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны. С 1989 года по 2017 год,  в течение 27 лет, возглавлял госпиталь. С 2016 года оставался советником начальника госпиталя и продолжал работать в качестве директора НИИ в медицинском университете РЕАВИЗ.

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор Олег Яковлев внес большой личный вклад в организацию строительства нового современного комплекса зданий госпиталя для ветеранов войн, первым среди госпиталей страны внедрив в его работу новые организационные и экономические технологии: Попечительский Совет, руководимый Губернатором области, более 25 лет позволял получать госпиталю дополнительное внебюджетное финансирование и обеспечение современным медицинским и технологическим оборудованием.

Олег Григорьевич был талантливым организатором здравоохранения, энергичным, неутомимым и принципиальным руководителем, которому присущи новаторство, обостренное чувство патриотизма. Результатами многогранной деятельности высококвалифицированного коллектива госпиталя под руководством Олега Григорьевича  явилось внедрение в практику работы центра медицинской и медико-психологической реабилитации для участников боевых действий и контртеррористических операций, выездной консультативной поликлиники и, как следствие, улучшение качественных показателей лечебно-диагностической и консультативной работы. Под его руководством коллектив госпиталя становился победителем конкурсов госпиталей России. Олег Яковлев избран первым президентом Российской ассоциации госпиталей для ветеранов войн, был членом Совета по государственной и социальной поддержке ветеранов боевых действий и ветеранских организаций.

Награжден государственными наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы, медалью Правительства РФ «Патриот России», почетным знаком «Выдающийся деятель в области организации здравоохранения общественного здоровья ветеранов войн стран СНГ», почетным знаком губернатора Самарской области «За заслуги перед Самарской областью» и Почетным знаком Самарской Губернской Думы «За служение Закону».

Олег Григорьевич Яковлев активно занимался наукой, в 1996 году защитил кандидатскую, в 2002 году – докторскую диссертации, посвященные проблемам оказания медицинской помощи ветеранам войн и пожилым.

Олег Григорьевич пользовался заслуженным авторитетом среди ветеранов войн и своих коллег.

Коллектив министерства здравоохранения и все медицинское сообщество Самарской области выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Олега Григорьевича.

Прощание с Олегом Яковлевым состоится 24 декабря 2022 года в 11:00 в храме «Всех Святых» на ул. Тухачевского, 219.

Захоронение на кладбище «Городское».

Поминальный обед в 13:00 в ресторане «Хац хаус» по адресу: Самара, ул. Рабочая, 15.

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Здравоохранение
Прощание с Олегом Яковлевым состоится 24 декабря 2022 года в 11:00 в храме «Всех Святых» на ул. Тухачевского, 219.
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