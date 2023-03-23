Я нашел ошибку
Главные новости:
Резкое прекращение приема постной пищи или, наоборот, чересчур строгое следование правилам поста может навредить здоровью.
Врач: чересчур строгое следование правилам поста может навредить здоровью
Инфицируются в основном при контакте с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, верблюдами, не прошедшими вакцинацию. От человека к человеку, как правило, не передается.
Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии
Сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии
В универсальном комплексе «МТЛ Арена» волейболисты «Новы» провели заключительный матч регулярного чемпионата.
Волейболисты «Новы» уступили столичному «Динамо» со счетом – 0:3
Те, кто победил в возрастных группах 18–24 года и 25–30 лет, получат право участия во Всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко.
В СОУНБ подведут итоги юбилейного Х Международного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»
Об этом топ-менеджеры Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали на итоговой пресс-конференции.
В Поволжье портфель девелоперов жилья в Сбербанке вырос в 1,5 раза
За отмену приезда экс-политика в Приангарье выступили женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.
Общественницы добились остановки продажи билетов на мастер-класс Хакамады в Иркутске
Выросло и количество самих карт – по сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 25%.
В Поволжье 111 тысяч предпринимателей пользуются дебетовыми бизнес-картами Сбера
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.31
-0.65
EUR 83.15
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 22 марта, Самарский зоопарк приглашает на праздник "Жаворонки"!
Работников сферы бытового обслуживания региона поблагодарили за труд
В Самаре состоится встреча с киноведом и историком кино Валерием Ивановичем Фоминым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии

23 марта 2023 22:11
157
Инфицируются в основном при контакте с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, верблюдами, не прошедшими вакцинацию. От человека к человеку, как правило, не передается.

В Подмосковье в последние дни — два случая с подозрением на сибирскую язву. Неделю назад было три заражения в Чувашии. Об особенностях распространения опасного заболевания и о том, велика ли вероятность эпидемии, — в материале РИА Новости.

Сибирской язвой в России изредка болеют. Инфицируются в основном при контакте с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, верблюдами, не прошедшими вакцинацию. От человека к человеку, как правило, не передается.

По официальным данным, нынешняя вспышка произошла после того, как житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа забил на мясо бычка, который, как потом установили, был заражен.

"В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару", — объяснили в Следственном комитете по Чувашской Республике.

В результате заразились сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один местный житель. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.

В соцсетях распространилась информация о том, что один из инфицированных поранился ножом при разделке туши быка. Мясо якобы успели продать до того, как у людей проявились симптомы болезни. Официально это пока не подтвердили. Следствие продолжается.

По предварительным подсчетам, с заболевшими контактировали более 130 человек. Все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Власти Чувашии ввели в деревне Старое Акташево карантин.

Вчера, 22 марта, Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о подозрении на сибирскую язву у человека, прибывшего из Чувашии. Сегодня региональный Минздрав — еще об одном. Но анализы не подтвердили предварительный диагноз.

"Повода для паники нет: вспышки бывают ежегодно, а болезнь уже достаточно изучена, легко выявляется и хорошо поддается лечению, — комментирует ситуацию главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. — Как и любое другое заболевание, сибирская язва может протекать с индивидуальными особенностями — у кого-то легче, у кого-то тяжелее. Но в целом современные технологии позволяют успешно бороться с инфекцией. Тяжелые формы обычно развиваются, если человек вовремя не обратился за медицинской помощью или скрыл от врача, что у него был контакт с больным животным".

Палочки погибают при термической обработке, поэтому риск заразиться при употреблении в пищу вареного мяса или кипяченого молока невелик. 

Чаще всего патоген попадает в организм человека через порезы или царапины при разделке инфицированных животных или обработке шкур. Бактерия, размножаясь, производит два экзотоксина. Один вызывает отек тканей, другой образует язвы — главный признак заболевания.

Через несколько дней после заражения на коже появляется зудящее красноватое пятно, похожее на укус насекомого. Затем развивается везикула — пузырек с серозным содержимым и кровью. При расчесывании оболочка срывается — и возникает язва с черным дном.

Поднимается температура, болит голова. Язва растет — до 8-15 миллиметров, дно ее все больше западает, по краям — новые везикулы. При благополучном сценарии после пяти-шести суток острой фазы температура снижается, самочувствие улучшается, отек рассасывается, рана заживает, оставляя рубец.

Если приступить к лечению вовремя, болезнь протекает в легкой или средней форме и все пациенты выздоравливают.

За людьми, контактировавшими с больными животными, наблюдают в течение двух недель. В качестве превентивной меры им могут назначить курс антибиотиков или вакцину.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Резкое прекращение приема постной пищи или, наоборот, чересчур строгое следование правилам поста может навредить здоровью.
23 марта 2023  22:51
Врач: чересчур строгое следование правилам поста может навредить здоровью
216
Инфицируются в основном при контакте с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, верблюдами, не прошедшими вакцинацию. От человека к человеку, как правило, не передается.
23 марта 2023  22:11
Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии
157
На сегодняшний день изобретения профессора апробированы в десятках медицинских учреждений, представлены в сотнях аптек по всей России.
23 марта 2023  19:34
В Самаре ушел из жизни профессор Владимир Мельников
447
Маленький пациент поступил с травмой, полученной в результате неосторожного обращения с острым предметом.
23 марта 2023  17:39
Самарские офтальмологи спасли зрение ребенку с проникающей травмой глаза
254
Пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещаются фельдшерские бригады.
23 марта 2023  14:45
Экстренная помощь при ДТП: в Самарской области начал работу новый трассовый медицинский пункт
297
ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне
23 марта 2023  09:58
ВОЗ назвала очень высоким риск распространения холеры на глобальном уровне
298
Электронный рецепт – это юридически значимый документ в электронной форме, современный аналог классического назначения на бумажном носителе.
22 марта 2023  15:25
Жители Самарской области могут предварительно заказать лекарства в аптеках своего города по электронному рецепту
578
Заменять воду другими напитками нельзя: любую другую жидкость организм воспринимает как еду, и тратит дополнительную энергию на её переваривание
22 марта 2023  14:21
Врач: при расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека
712
В Нефтегорском районе появятся новые ФАПы
22 марта 2023  13:11
В Нефтегорском районе появятся новые ФАПы
459
Адаптации молодых специалистов способствуют меры социальной поддержки.
21 марта 2023  20:25
За год коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 5 выпускников медицинских колледжей и вузов
1272
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5696
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17256
Весь список
В центре внимания
23 марта 2023  13:28
"Людей в беде не бросим!": Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с пожаром в доме Челышева
1749
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
23 марта 2023  13:23
После футбольного матча 24 марта в Самаре для болельщиков подадут дополнительный транспорт
506
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
23 марта 2023  09:31
Крупный пожар в доме на Красноармейской в Самаре ликвидирован
305
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
22 марта 2023  12:40
В Самаре 31 марта стартует приёмная кампания в первые классы школ на 2023-2024 учебный год
528
На выставке MITT Самарская область презентовала яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ - LADA Niva Trаvel, созданной для автомобильных путешествий по России.
21 марта 2023  16:46
Туристические возможности Самарской области представили на федеральном уровне
568
Весь список