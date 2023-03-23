Сибирская язва. Есть ли риск эпидемии

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В Подмосковье в последние дни — два случая с подозрением на сибирскую язву. Неделю назад было три заражения в Чувашии. Об особенностях распространения опасного заболевания и о том, велика ли вероятность эпидемии, — в материале РИА Новости.

Сибирской язвой в России изредка болеют. Инфицируются в основном при контакте с крупным рогатым скотом, овцами, козами, свиньями, верблюдами, не прошедшими вакцинацию. От человека к человеку, как правило, не передается.

По официальным данным, нынешняя вспышка произошла после того, как житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа забил на мясо бычка, который, как потом установили, был заражен.

"В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару", — объяснили в Следственном комитете по Чувашской Республике.

В результате заразились сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один местный житель. Их госпитализировали, угрозы жизни нет.

В соцсетях распространилась информация о том, что один из инфицированных поранился ножом при разделке туши быка. Мясо якобы успели продать до того, как у людей проявились симптомы болезни. Официально это пока не подтвердили. Следствие продолжается.

По предварительным подсчетам, с заболевшими контактировали более 130 человек. Все они находятся дома под постоянным наблюдением медработников. Власти Чувашии ввели в деревне Старое Акташево карантин.

Вчера, 22 марта, Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило о подозрении на сибирскую язву у человека, прибывшего из Чувашии. Сегодня региональный Минздрав — еще об одном. Но анализы не подтвердили предварительный диагноз.

"Повода для паники нет: вспышки бывают ежегодно, а болезнь уже достаточно изучена, легко выявляется и хорошо поддается лечению, — комментирует ситуацию главный врач лаборатории "Гемотест" Максим Маскин. — Как и любое другое заболевание, сибирская язва может протекать с индивидуальными особенностями — у кого-то легче, у кого-то тяжелее. Но в целом современные технологии позволяют успешно бороться с инфекцией. Тяжелые формы обычно развиваются, если человек вовремя не обратился за медицинской помощью или скрыл от врача, что у него был контакт с больным животным".

Палочки погибают при термической обработке, поэтому риск заразиться при употреблении в пищу вареного мяса или кипяченого молока невелик.

Чаще всего патоген попадает в организм человека через порезы или царапины при разделке инфицированных животных или обработке шкур. Бактерия, размножаясь, производит два экзотоксина. Один вызывает отек тканей, другой образует язвы — главный признак заболевания.

Через несколько дней после заражения на коже появляется зудящее красноватое пятно, похожее на укус насекомого. Затем развивается везикула — пузырек с серозным содержимым и кровью. При расчесывании оболочка срывается — и возникает язва с черным дном.

Поднимается температура, болит голова. Язва растет — до 8-15 миллиметров, дно ее все больше западает, по краям — новые везикулы. При благополучном сценарии после пяти-шести суток острой фазы температура снижается, самочувствие улучшается, отек рассасывается, рана заживает, оставляя рубец.

Если приступить к лечению вовремя, болезнь протекает в легкой или средней форме и все пациенты выздоравливают.

За людьми, контактировавшими с больными животными, наблюдают в течение двух недель. В качестве превентивной меры им могут назначить курс антибиотиков или вакцину.

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