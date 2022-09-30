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Сергей Вдовенко привился от COVID-19 и гриппа

30 сентября 2022 15:45
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Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко призвал жителей региона к соблюдению мер профилактики.

Сегодня первый заместитель министра здравоохранения Самарской области — руководитель департамента организации медицинской помощи населению Сергей Вдовенко привился от новой коронавирусной инфекции и гриппа и призвал жителей региона к соблюдению мер профилактики, главной из которых остается вакцинация.

 «Я привился от коронавирусной инфекции в третий раз, — отметил Сергей Анатольевич. – Для меня это вопрос принципиальный, потому что я, к сожалению, не успел сделать первую прививку и заболел раньше, чем началась вакцинация. Болел достаточно тяжело, поэтому я уверен: чтобы защитить себя, надо быть привитым. Я прививаюсь регулярно, сейчас я вакцинировался от COVID-19 интраназально».

Сегодня в прививочных пунктах региона используют разные способы введения вакцины «Спутник V» — инъекционное и интраназальное. Также в медучреждениях продолжается вакцинация от гриппа.

 «Я каждый год прививаюсь от гриппа, — подчеркнул первый заместитель министра. — Все мы знаем, что вакцина от коронавируса полностью не защищает от заражения инфекцией, но она облегчает течение заболевания в случае заражения. А если к коронавирусной инфекции присоединятся грипп и другие вирусные заболевания, то болезнь будет протекать тяжелее. Поэтому я сегодня привился одновременно и от коронавируса, и от гриппа, ранее привился и от пневмококковой инфекции. Решение о прививке каждый принимает добровольно, но я считаю, если хочешь быть спокоен, хочешь уверенно жить, не боясь, что ты завтра можешь тяжело заболеть, попасть в реанимацию, а потом будешь испытывать последствия после болезни, надо пройти вакцинацию. Мы видим, что, к сожалению, есть постковидный синдром, и его ощущают на себе непривитые пациенты, даже легко перенесшие коронавирус. Вакцинация необходима для защиты организма от опасных заболеваний и их последствий».

Сергей Вдовенко призвал жителей региона, в том числе лиц из групп риска – людей старшего возраста и пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, болезнями органов дыхания — обязательно пройти вакцинацию от трех инфекций — COVID-19, гриппа и пневмококковой инфекции, — а также по всем вопросам изменения состояния здоровья взаимодействовать с лечащим врачом.
Важно также соблюдать и другие меры профилактики, которые позволяют уменьшить риск распространения инфекций. Не забывать о правилах личной гигиены, вести здоровый образ жизни, соблюдать масочный режим в общественных местах, а при первых симптомах болезни незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко призвал жителей региона к соблюдению мер профилактики.
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