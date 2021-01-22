Сельские больницы региона получили 26 новых автомобилей 

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22 января центральные районные больницы губернии получили 26 новых автомобилей. Обеспечение медучреждений транспортом – одна из задач модернизации первичного звена здравоохранения, которая началась в России в этом году и продолжится до 2025 года. Решение ускорить начало реализации масштабной программы было принято в конце прошлого года по поручению Президента страны Владимира Путина.

В Самарской области развитие первичного звена здравоохранения находится на особом контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Для улучшения качества оказания медпомощи, в том числе в регионе обновляют автопарк преимущественно центральных районных больниц, поликлинических учреждений, оказывающих помощь пациентам на дому. Так, сегодня 23 автомобиля Лада Гранта и 3 машины УАЗ Патриот передали лечебно-профилактическим учреждениям области для того, чтобы медицинская помощь в сельской местности стала более доступной и оперативной.

«Новые автомобили – это своевременная быстрая доставка медицинского работника при неотложных и экстренных вызовах, это доставка пациента при необходимости на диагностические исследования, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, - И мне очень приятно сегодня передать ключи от машин нашим учреждениям и пожелать всем медицинским работникам достойной работы, служения нашему региону и крепкого здоровья».

Машины, полученные по линии Минпромторга России, передали в 9 районов Самарской области.

Главный врач Большеглушицкой ЦРБ Николай Юрицын отметил, что автомобили такого уровня и класса крайне необходимы в сельской местности. «Наше учреждение получило УАЗ Патриот, - рассказал Николай Сергеевич. - На этом автомобиле мы планируем работать выездными мобильными бригадами, когда врачи разных профилей выезжают в отдаленные села и осматривают людей, повышая таким образом доступность качественной медицинской помощи в самых отдаленных уголках нашей губернии. Особенно это важно для пожилых пациентов».

Напомним, в декабре прошлого года глава региона Дмитрий Азаров передал городским и районным больницам ключи от 70 новых медицинских машин марки «Нива». Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям удаленных районов и сел. Всего в 2020 году в лечебные учреждения губернии поступило 166 машин, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства