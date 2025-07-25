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Сегодня Всемирный день вспомогательных репродуктивных технологий

25 июля 2025 18:44
83
Сегодня в самарском Загородном парке организован праздник для детей, родившихся благодаря современным репродуктивным технологиям, и их родителей.

47 лет назад родился первый ребёнок после ЭКО – Луиза Браун. Создатель этого метода лечения бесплодия у пар — Роберт Эдвардс — был удостоен Нобелевской премии за разработку технологии искусственного оплодотворения. В 1986 году в России появился первый ребёнок после ЭКО. Ранее неразрешимая проблема стала решаемой.

«Россия — одна из немногих стран, где лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий финансируется государством. В Самарской области в 2009 году в Медицинском центре «Династия» родился первый ребёнок после ЭКО. Сегодня число детей, появившихся в регионе благодаря этим технологиям за счёт средств обязательного медицинского страхования, почти 9,5 тысячи», — отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.

Сегодня в Загородном парке организован праздник для детей, родившихся благодаря современным репродуктивным технологиям, и их родителей.

«Очень приятно оглянуться назад и увидеть, как наши дети, которым мы помогли родиться, уже выросли. Для врачей и семей это огромная радость — видеть результаты своей работы. Мы действительно делаем важное дело, помогая семьи делать счастливыми», — подчеркнула Ирина Моисеева.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в регионе ведется работа по повышению доступности процедуры ЭКО.

«Мы проводим дополнительную работу по увеличению количества циклов ЭКО и сокращению сроков ожидания процедуры. В начале года было запланировано около 2 тысяч квот. До конца августа будет выделено ещё 300 квот сверх запланированного», — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Профилактике заболеваний и поддержке репродуктивного здоровья уделяется особое внимание в рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», которые реализуются по решению Президента России Владимира Путина. Не забывайте своевременно проходить диспансеризацию, в которую входит оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Также важно исключить факторы, негативно влияющие на репродуктивное здоровье: вредные привычки, низкую физическую активность, несбалансированное питание, недостаток отдыха и хронический стресс.

Теги: Медицина Самара

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