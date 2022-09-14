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Сегодня на канале «Россия-24» - интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна

14 сентября 2022 16:17
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Актуальная информация о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, вакцинации от гриппа и COVID-19.

Сегодня в 18:30 и 21:00 на канале «Россия-24» — интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Актуальная информация о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, вакцинации от гриппа и COVID-19.

 Как система здравоохранения региона готовится к возможному росту числа пациентов, нуждающихся в госпитализации?

Как обезопасить пациентов от такого массового явления как самолечение?

Также интервью можно посмотреть 16 сентября — на канале «Россия 1» в 9:34 и на канале «Самара 24» в 11:30, 15:30, 19:30 и 23:30.

 

Фото:   минздрав СО

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