Сегодня в 18:30 и 21:00 на канале «Россия-24» — интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.
Актуальная информация о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, вакцинации от гриппа и COVID-19.
Как система здравоохранения региона готовится к возможному росту числа пациентов, нуждающихся в госпитализации?
Как обезопасить пациентов от такого массового явления как самолечение?
Также интервью можно посмотреть 16 сентября — на канале «Россия 1» в 9:34 и на канале «Самара 24» в 11:30, 15:30, 19:30 и 23:30.
Фото: минздрав СО