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Сегодня в 18:30 и 21:00 на канале «Россия-24» — интервью министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.



Актуальная информация о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, вакцинации от гриппа и COVID-19.



Как система здравоохранения региона готовится к возможному росту числа пациентов, нуждающихся в госпитализации?



Как обезопасить пациентов от такого массового явления как самолечение?



Также интервью можно посмотреть 16 сентября — на канале «Россия 1» в 9:34 и на канале «Самара 24» в 11:30, 15:30, 19:30 и 23:30.

Фото: минздрав СО