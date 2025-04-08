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СамГМУ запатентовал уникальную методику лечения онкозаболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров

8 апреля 2025 14:49
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Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил патент на методику лечения онкологических пациентов со злокачественными заболеваниями системы крови с использованием натуральных клеток-киллеров (NK-терапия).

Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой.

Ранее новый метод иммунотерапии показал свою эффективность в ходе исследований, проведенных на базе клиники и кафедры госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ совместно с Министерством здравоохранения РФ и Самарским областным медицинским центром «Династия». Методика продемонстрировала 80% эффективность, отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений у пациентов с множественной миеломой. Использование инновационной технологии позволяет также оптимизировать финансовые затраты на дорогостоящую таргетную терапию.

Разработка новой методики борьбы с раком крови проводилась на кафедре госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ под руководством проректора по научной работе СамГМУ, д.м.н., профессора Игоря Давыдкина и д.м.н., профессора Ольги Тюминой.

«При традиционном лечении множественной миеломы у большинства пациентов наблюдаются рецидивы опухоли или развивается резистентность к проводимой терапии, – говорит Игорь Давыдкин. – Поэтому было необходимо разработать новые способы лечения, которые дадут шанс на долгосрочную выживаемость без прогрессирования заболевания. Мы смогли найти решение, которое в большинстве случаев показывает действительно значимый результат».

Методика лечения официально включена в перечень медицинских услуг Клиник СамГМУ. Благодаря этому жители любого региона страны могут ей воспользоваться по назначению врача. Жителям Самарской области лечение по новой технологии предоставляется бесплатно при наличии соответствующих показаний. По вопросам, связанным с лечением, можно обращаться на почту a.a.bagin@samsmu.ru и телефону: +7 (937) 175-75-35.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

 

Теги: Медицина Самара Университет

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