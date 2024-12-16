СамГМУ признан экспортером года в сфере медицинского образования

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Самарский государственный медицинский университет Минздрава России стал одним из лидеров регионального «Клуба экспортёров» и одержал победу в номинации экспорт образовательных услуг в сфере здравоохранения. Это признание стало результатом активной деятельности университета в рамках экспорта образовательных услуг на международный рынок, а также расширению международного научно-образовательного сотрудничества с организациями-партнерами, расположенными за рубежом.

Соответствующий диплом был вручен начальнику Управления международных отношений СамГМУ, д.м.н. Дмитрию Горбачеву в рамках торжественного мероприятия «Клуба экспортёров», организованного Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. На мероприятии подвели итоги экспортной деятельности региона за год, а также обсудили предложения к новому национальному проекту «Международная кооперация и экспорт 2.0». В своем докладе по итогам деятельности «Клуба экспортёров» председатель организации Дмитрий Хилов высоко оценил экспортный потенциал вузов Самарской области.

СамГМУ продолжает реализовывать стратегию расширения экспорта образования, направленную на сотрудничество с новыми зарубежными партнёрами. За последние 5 лет более чем в 2 раза вырос контингент иностранных студентов университета, основная масса которых обучается на англоязычных программах обучения. В основном в СамГМУ обучаются граждане Индии, арабских и африканских государств, а также из стран СНГ. Наиболее востребованная специальность среди иностранцев — «Лечебное дело» на английском языке, также пользуются устойчивым спросом русскоязычные программы по специальности «Стоматология» и «Фармация». Кроме того, среди иностранных граждан востребованы программы ординатуры, аспирантуры и программы ДПО. Всего на настоящий момент в СамГМУ обучается около 1300 иностранных граждан из 40 государств.

«В СамГМУ созданы комфортные условия для успешной интеграции иностранных студентов в наше российское образовательное пространство. Наличие у университета международной аккредитации по стандартам Всемирной организации медицинского образования, реализация образовательных программ с учетом требований международного экзамена USMLE, делает нас привлекательными для внешнего рынка. Большим преимуществом для обучающихся является также наличие в нашем университете собственной клинической базы для практической подготовки на базе Клиник СамГМУ с инновационным оборудованием, в том числе разработанным нашими учеными. Особе внимание мы уделяем социо-культурной адаптации наших обучающихся, проводим для них национальные фестивали, творческие конкурсы. В режиме 24/7 осуществляем консультационную поддержку по различным вопросам миграционного, социально-бытового обеспечения», — комментирует Дмитрий Горбачев.

Также одним из важных конкурентных преимуществ университета является уникальная экосистема, объединяющая как традиционные направления классического медицинского образования, так и внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. Практические решения для медицинского образования, которые разработаны в стенах университета, позволяют готовить современного и востребованного специалиста для отечественной и зарубежной систем здравоохранения. В настоящий момент на рынок выведены уже десятки продуктов СамГМУ.

СамГМУ проводит работу по позиционированию на мировом рынке среди высших учебных заведений, необходимую для расширения экспортного потенциала. С этой целью вуз ежегодно укрепляет свои позиции в международных рейтингах мировых университетов, внедряет новые образовательные программы на английском языке.

Также открываются новые представительские офисы на базе крупнейших рекрутинговых компаний. Успешно работают недавно открытые офисы в Дели, Патна (Индия).

Кроме того, университет участвует в ряде международных программ по студенческому обмену. Ежегодно несколько десятков студентов СамГМУ направляются на обучение в другие страны, а СамГМУ принимает у себя встречный поток студентов. Так, проводятся академические обмены с вузами-партнерами из Беларуси и Узбекистана. На протяжении более 20 лет СамГМУ сотрудничает с Ташкентской медицинской академией, Белорусским государственным медицинским университетом, Витебским государственным ордена Дружбы народов медицинским университетом, Гомельским государственным медицинским университетом.

СамГМУ также имеет заключенный договор о сотрудничестве с международной организацией «Национальный союз студентов медицины», что позволяет студентам университета проходить практику в рамках обменных программ академической мобильности по всему миру, принимать зарубежных студентов из этих стран на базе нашего вуза. СамГМУ «обменивается студентами» с вузами из Турции, Индии, Боснии и Герцеговины, Малайзии, Египта, Армении, Тайваня, Португалии, Китая, Сербии, Словакии и Венгрии, Марокко.