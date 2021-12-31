Самарцев предупреждают о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой

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В преддверии Нового года врачи предупреждают о необходимости осторожно обращаться с пиротехникой, аккуратно открывать шампанское, соблюдать технику безопасности, чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и беспечности.

«Ни один год период новогодних праздников не обходится для врачей-офтальмологов неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского без обращений по поводу травм, – отметила заведующая офтальмологическим микрохирургическим отделением №2 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского Ольга Павлова. - Как правило, в новогоднюю ночь травмы бывают наиболее тяжелые. Ожог от фейерверка, взрыв петарды могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая при несвоевременном обращении к специалистам может привести к потере зрения».

Особенно стоит отметить пробку от бутылки шампанского, скорость полета которой составляет от 40 км/ч, и при неосторожном обращении может нанести серьезную травму органам зрения. По статистике, каждый год в новогодние праздники в отделение неотложной помощи больницы им. Т.И.Ерошевского с травмой от попадания пробки шампанского поступает 1-3 человека.

Самарские офтальмологи обращаются к жителям с рекомендацией тщательно соблюдать меры безопасности:

1. Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств: будьте аккуратны при обращении с ними и используйте только сертифицированную продукцию в специально отведенных местах.

2. Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Пробку необходимо придерживать. Открывать бутылку с вылетающей пробкой следует, только предупредив всех сидящих за столом об опасности и прикрыв пробку салфеткой или полотенцем. Травма от вылетающей с высокой скоростью пробки может привести к необратимой потере зрения.

Если вы всё-таки получили травму глаза, немедленно обратитесь за специализированной помощью.

Неотложная офтальмологическая помощь в Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского им.Т.И.Ерошевского оказывается ежедневно КРУГЛОСУТОЧНО!

1. В приемном отделении ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И.Ерошевского" по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 158. Телефон: +7 (846) 323-00-40.

2. В офтальмологическом отделении ГБУЗ "СОКОБ им. Т.И.Ерошевского" по адресу: г.Сызрань, ул. Комарова, 1, диагностический корпус, 1 этаж. Телефон: +7(846) 323-00-56.

3. г. Тольятти, ГБУЗ СО ТГБ № 5, б-р Здоровья, 25 (детский корпус). Телефон: 8 (8482) 79-02-03.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года больница им.Т.И.Ерошевского будет КРУГЛОСУТОЧНО оказывать только неотложную офтальмологическую помощь.