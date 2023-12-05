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Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем

5 декабря 2023 14:04
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Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.

Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.

В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.

Помните о 5 простых правилах:

♥ Следите за уровнем артериального давления

♥ Контролируйте индекс массы тела

♥ Откажитесь от никотина и алкоголя

♥ Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно

♥ Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.

Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: национальныепроекты.рф/гипертония.

Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

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