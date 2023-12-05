Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем

Если эпизод повышения артериального давления случился хотя бы один раз, проверки должны стать систематическими.
Нормальное давление не должно превышать 120 и 80. При отклонениях от нормы — важно обратиться к врачу.
В профилактике артериальной гипертонии именно образ жизни играет ключевую роль.
Помните о 5 простых правилах:
Следите за уровнем артериального давления
Контролируйте индекс массы тела
Откажитесь от никотина и алкоголя
Занимайтесь физической активностью не менее 30 минут ежедневно
Следите за режимом питания, не забывайте про фрукты и овощи. Ограничьте потребление соли.
Проверить, насколько велика вероятность столкнуться с артериальной гипертонией, поможет тест, доступный по ссылке: национальныепроекты.рф/гипертония.
Профилактика и ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний - один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».