Самарцам вновь рекомендовали носить маски

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Жители Самарской области стали чаще заболевать. По этому случаю власти снова собрались на заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме уже поднадоевшего ковида в регионе разгулялись грипп и ОРВИ. Бороться с их распространением решили радикальными способами и вернуть знаменитые коронавирусные ограничения. Участники штаба сошлись во мнении, что необходимо рекомендовать жителям региона носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, торговых центрах.

— Главное, что мы сегодня можем рекомендовать людям, — это использовать маски в общественных местах, избегать массовых мероприятий, внимательно следить за своим здоровьем, — сказал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Таким образом масочный режим хотя и возвращается в регион постепенно, но пока лишь в формате рекомендаций. Будет ли он носить обязательный характер, покажет время.

На прошлой неделе в регионе медики зарегистрировали 26 687 случаев ОРВИ и 26 случаев гриппа. В период с 5 по 11 декабря 3 случая гриппа зафиксировали среди детей в возрасте до 2 лет, 5 случаев — среди дошкольников, 4 — среди школьников от 7 до 14 лет и 14 случаев — у подростков старше 15 лет и взрослых, пишет 63.ру.