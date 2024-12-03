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Самарским студентам напомнили о ВИЧ

3 декабря 2024 12:47
132
Самарским студентам напомнили о ВИЧ
Сотрудники областного штаба общественной поддержки «Единой России» и медики рассказали молодежи о важном– как сохранить здоровье и жизнь в рамках программы Всемирного дня борьбы со СПИДом.
 

Этот день дает возможность людям во всем мире объединиться в борьбе с ВИЧ, поддержать тех, кто живет с этим диагнозом, а также напомнить всем, что с ВИЧ еще не покончено окончательно.

Профилактика заражения ВИЧ — важная задача. Каждый должен знать, как передается инфекция  и как защитить и себя и других. Вместе с медиками сотрудники штаба общественной поддержки «Единой России» встретились со студентами Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна, чтобы еще раз поговорить на тему профилактики вич- инфицирования.

«Часто люди, живущие с ВИЧ, даже не подозревают, что в их организме уже живет вирус, – рассказала врач областного центра медицинской профилактики Юлия Джалад. – Симптомы ВИЧ-инфекции часто прячутся и похожи на другие  болезни, поэтому важно знать свой ВИЧ- статус».

Главные правила  жизни без ВИЧ по- прежнему просты: избегать беспорядочных половых связей, практиковать только защищенный секс, регулярно проходить тестирование  на ВИЧ.

 И если раньше ВИЧ был смертным приговором, сегодня грамотная терапия позволяет инфицированным людям жить долгой и полноценной жизнью, такой же, как и все остальные. На встрече также говорили о важности поддержки тех, кто уже знает о своем диагнозе. «В обычной жизни не думаешь об этом, – поделился студент  колледжа Кирилл. – Сегодня послушал, действительно, все это рядом с нами, надо быть предельно осторожным, врачи все правильно советуют».

На встрече студенты узнали, что наиболее простой и доступный тест – это выявление антител к вирусу в крови. Он позволяет определить наличие ВИЧ-инфекции. Чтобы закрепить знания, ребятам раздали тематические шопперы и браслеты.

Кстати, бесплатно пройти тест на ВИЧ можно в любом учреждении здравоохранения по месту жительства или в центрах профилактики и борьбы со СПИДом. В случае подтверждения диагноза  гарантировано бесплатное обследование и бесплатное лечение.

Напомним, что одним из приоритетов Народной программы партии является народосбережение. Народная программа «Единой России» в сфере здравоохранения нацелена на повышение качества медицинских услуг и доступности медпомощи для россиян, а также обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями.

Теги: Единая Россия

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