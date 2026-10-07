40 тонн гуманитарной помощи из Нефтегорского района : многодетный отец и сторонник «Единой России» Дмитрий Пальцев поддержал госпиталь в Луганске

Сторонник партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель и многодетный отец Дмитрий Пальцев из села Дмитриевка Нефтегорского района лично отправил крупную партию гуманитарной помощи в госпиталь города Луганск. Общий вес груза составил 40 тонн продуктов питания.

Дмитрий Пальцев известен в своем районе не только как человек с активной жизненной позицией и успешный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства, но и как отец шестерых детей. Несмотря на большую занятость и заботу о многодетной семье, он постоянно находит возможность помогать российским бойцам, находящимся на передовой и проходящим лечение в госпиталях.

Особый трогательный момент — поддержка, которую оказали отцу его дочери. Они передали бойцам теплые слова привета и пожелали скорейшего выздоровления. Вся большая семья Пальцевых искренне верит в то, что Победа будет за нами.

Эта гуманитарная акция — еще один пример активной гражданской позиции сторонников «Единой России» в Самарской области. Как отмечал секретарь регионального отделения партии Вячеслав Федорищев, поддержка защитников Отечества и их семей является первостепенной задачей для партии, а гуманитарные конвои для бойцов - реальная, настоящая поддержка для передовой, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"