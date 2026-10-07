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Выборы в Самарской области

«Единая Россия» в Самарской области: кандидаты на ключевые посты и обновление отделения

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6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия».

6 октября в Самаре состоялось расширенное заседание Президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». В ходе встречи обсуждались вопросы формирования фракции партии в Самарской областной Думе, а также кандидатуры на ключевые должности.

«Выборы завершены, и по их итогам жители оказали нам беспрецедентное доверие. Партию «Единая Россия» в Самарской областной Думе восьмого созыва будут представлять 42 народных избранника: 24 по одномандатным округам и 18 депутатов, избранных по общеобластному списку. Это — самый уверенный результат «Единой России» в современной истории Самарской области. И это — самая большая ответственность, которая теперь ложится на партию и каждого ее представителя: своей работой оправдать доверие людей, — сообщил Вячеслав Федорищев.

В рамках заседания обсудили основные вопросы по созданию фракции партии «Единая Россия» в Самарской областной Думе, а также кандидатов на ключевые должности. На пост руководителя фракции «Единая Россия» будет рекомендован Вячеслав Романов. На должность председателя «Единая Россия» выдвинет кандидатуру Екатерины Кузьмичевой. На пост представителя законодательной власти Самарской области в Совете Федерации Федерального Собрания фракции «Единая Россия» будет рекомендован Владимир Кошелев.

«Уверен, что эти люди нас не подведут, справятся с ответственностью, смогут использовать весь свой опыт и все свои силы в работе на благо нашего региона и каждого его жителя. Решения Политсовета «Единой России» предстоит утвердить на первом заседании Самарской областной думы в новом составе. Оно состоится 8 октября», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он также заявил, что региональное отделение «Единой России» будет обновлено и усилено.

«В ноябре — декабре планируем сформировать новый состав регионального Политсовета партии и его Президиум. Планируется, что в состав Президиума войдут: Владимир Кошелев, Александр Колсанов, Владимир Субботин и Олег Сакеев», — сообщил Вячеслав Федорищев. 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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