Самарская научная библиотека получила в дар книги и стала площадкой для разговора о героях СВО

Координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины» в Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Алексей Долматов посетил Самарскую областную универсальную научную библиотеку. Главной целью визита стала передача книг, но программа получилась значительно шире — от знакомства с фондами до живой дискуссии о сохранении исторической памяти

В зале «Пространство открытого чтения» состоялась церемония передачи книг. Алексей Долматов подарил библиотеке несколько изданий из личной коллекции. Однако центральным событием стала презентация сборника «У каждого война СВОя», изданного Самарским региональным отделением Союза писателей России при грантовой поддержке Правительства области. Это не просто книга, написанная за письменным столом. В сборник вошли работы 24 авторов — ветеранов, действующих бойцов, матерей погибших солдат. Как отметили на встрече, тексты рождались в окопах, госпиталях и в тишине материнского горя. 400 экземпляров уже переданы библиотекам региона, и теперь с ними могут познакомиться все желающие.

В рамках проекта «Сила в правде», который реализуется с февраля 2023 года, в библиотеке развернута выставка иллюстраций к сборнику. Художницы Елена Симакова и Светлана Мищенко выбрали монохромный стиль с редкими вкраплениями цвета. Такая сдержанная палитра, по задумке авторов, помогает особенно пронзительно передать атмосферу рассказов — каждая работа будто продолжает строки авторов, позволяя прочувствовать то, что словами передать почти невозможно.

Заместитель директора по науке Мария Пошехонова провела для гостей экскурсию по выставке и рассказала о целях сетевого проекта. Сегодня во всех библиотеках области работают выставки литературы «Сила в правде», проходят встречи с историками, писателями и ветеранами СВО.

После осмотра экспозиции Алексей Долматов отметил важность расширения сотрудничества в рамках партийного проекта: «Сегодня мы увидели, как библиотека становится не просто хранилищем книг, а настоящим центром патриотического воспитания и живого общения. В рамках проекта «Культура малой Родины» нам важно поддерживать такие инициативы. Я вижу большой потенциал в том, чтобы сделать подобные встречи и выставки регулярными на площадках всех муниципальных библиотек региона. Чем больше людей, особенно молодёжь, смогут прикоснуться к этим свидетельствам, тем крепче будет наша общая память».

Гостям также провели экскурсию по всей библиотеке, показав её основные залы и возможности для читателей.

Напомним, что в Народной программе партии «Единая Россия» сохранение культурного наследия и обеспечение доступности культуры для жителей всех регионов определено как одна из важнейших задач. Партийный проект «Культура малой Родины» направлен на комплексную модернизацию учреждений культуры в малых городах и сельской местности, поддержку театров, библиотек, домов культуры и детских школ искусств, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.