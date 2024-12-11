Я нашел ошибку
Главные новости:
В зимний период важно поддерживать свой иммунитет и общее состояние здоровья, поэтому употребление витаминов становится особенно актуальным.
Самарский врач-терапевт назвала 5 правил для укрепления здоровья в зимний период
Благодаря программе «Земский доктор / Земский фельдшер».
Коллектив Ставропольской больницы в этом году пополнили 19 специалистов
Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения —  23,6 км.
В регионе по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль областных трасс
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается сильный снег
Рекомендательная система от GigaChat в книгах билайн, впервые реализованная на рынке цифровых книг, полностью меняет подход к выбору литературы.
Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.65
EUR 106.2
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской Третьяковке открылась выставка «В круге цвета. Красный»
Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»
В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-терапевт назвала 5 правил для укрепления здоровья в зимний период

11 декабря 2024 14:57
101
В зимний период важно поддерживать свой иммунитет и общее состояние здоровья, поэтому употребление витаминов становится особенно актуальным.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:

«Зима - прекрасное время года, но организм в этот период часто бывает уязвим. Меняется температурный режим, в потребляемой пищи снижается количество витаминов. Световой день становится короче, что также может привести к недостатку витамина D и нарушению сна.

Простые советы, чтобы защитить себя и близких от болезни в зимний период:

 Проветривать помещения 1–2 минуты каждый час. Главное - не допускать сквозняков или переохлаждения. В холодное время года комнатная температура должна быть около 19–22 °C.

 Соблюдать режим. В зимний период важно больше внимания уделять сну и отдыху, при этом спать лучше при температуре в 17–18 градусов.

 Делать утреннюю гимнастику. 10-15 минут занятий по утрам улучшают кровообращение в области дыхательных путей, горла, очищают носоглотку и снимают застойные явления.

 Пить много жидкости. Минимум 8 стаканов воды или чая необходимы для поддержания нормальной деятельности кишечника, бодрости и общего ощущения энергии.

 Пересмотреть рацион. Зимой лучше ограничить кондитерские изделия и выпечку. В меню стоит добавить больше овощей и фруктов, которые обеспечивают организм полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.

Важно поддерживать свой иммунитет и общее состояние здоровья, поэтому употребление витаминов становится особенно актуальным.

Витамины С и Е помогут укрепить иммунную систему и защитить организм от простудных заболеваний. Витамин А способствует улучшению функций зрения и поддержанию здоровья кожи, что также важно зимой. Не стоит забывать и о витаминах группы B, которые влияют на обмен веществ и уровень энергии.

Также полезно добавить в рацион продукты, богатые этими витаминами: цитрусовые, орехи, семена, морковь, зеленые листовые овощи, рыба, курица, облепиха и другие. Поддержание разнообразного и сбалансированного питания – это залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья в холодный сезон!"

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Какие обследования необходимо пройти у гинеколога?
10 декабря 2024, 14:45
Самарский врач акушер-гинеколог: профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения
Какие обследования необходимо пройти у гинеколога? Здравоохранение
593
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск.
06 декабря 2024, 20:53
Вячеслав Федорищев дал поручения по ремонту горбольницы и Дома молодежных организаций Новокуйбышевска
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск. Здравоохранение
888
Отказаться от употребления никотина можно в любом возрасте. Чем раньше это сделать, тем лучше для организма.
06 декабря 2024, 20:23
Самарский врач - кардиолог рассказала о влиянии никотина на организм
Отказаться от употребления никотина можно в любом возрасте. Чем раньше это сделать, тем лучше для организма. Здравоохранение
945
Здравоохранение
В зимний период важно поддерживать свой иммунитет и общее состояние здоровья, поэтому употребление витаминов становится особенно актуальным.
11 декабря 2024  14:57
Самарский врач-терапевт назвала 5 правил для укрепления здоровья в зимний период
101
Благодаря программе «Земский доктор / Земский фельдшер».
11 декабря 2024  14:45
Коллектив Ставропольской больницы в этом году пополнили 19 специалистов
112
СамГМУ выбрал партнера для дистрибуции в России расходных материалов для микробиологического анализа
11 декабря 2024  12:49
СамГМУ выбрал партнера для дистрибуции в России расходных материалов для микробиологического анализа
154
Какие обследования необходимо пройти у гинеколога?
10 декабря 2024  14:45
Самарский врач акушер-гинеколог: профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения
599
В рамках программы каждый специалист получит 1,5 млн рублей. Кроме того, в Борском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников.
10 декабря 2024  14:35
"Земский доктор": к коллективу Борской больницы присоединилась семья молодых врачей
446
Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз
10 декабря 2024  13:54
Врач рассказала о последствиях хождения без шапки в мороз
450
Впервые в 2024 году 220 тысяч мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет смогли дополнительно пройти оценку своего репродуктивного здоровья.
9 декабря 2024  20:27
В этом году более 1,4 млн жителей региона проверили свое здоровье
561
Получать первичную и неотложную помощь, проходить профилактические обследования в нём будут более 270 жителей.
9 декабря 2024  19:51
В Исаклинском районе возведён новый ФАП
474
Названы ошибки решивших быстро похудеть к Новому году россиян
8 декабря 2024  12:41
Названы ошибки решивших быстро похудеть к Новому году россиян
627
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Новокуйбышевск.
6 декабря 2024  20:53
Вячеслав Федорищев дал поручения по ремонту горбольницы и Дома молодежных организаций Новокуйбышевска
889
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
6496
Весь список
В центре внимания
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
11 декабря 2024  13:39
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
151
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
300
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
395
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
398
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
572
Весь список