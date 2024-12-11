Самарский врач-терапевт назвала 5 правил для укрепления здоровья в зимний период

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара Людмила Слепнева:

«Зима - прекрасное время года, но организм в этот период часто бывает уязвим. Меняется температурный режим, в потребляемой пищи снижается количество витаминов. Световой день становится короче, что также может привести к недостатку витамина D и нарушению сна.



Простые советы, чтобы защитить себя и близких от болезни в зимний период:



Проветривать помещения 1–2 минуты каждый час. Главное - не допускать сквозняков или переохлаждения. В холодное время года комнатная температура должна быть около 19–22 °C.



Соблюдать режим. В зимний период важно больше внимания уделять сну и отдыху, при этом спать лучше при температуре в 17–18 градусов.



Делать утреннюю гимнастику. 10-15 минут занятий по утрам улучшают кровообращение в области дыхательных путей, горла, очищают носоглотку и снимают застойные явления.



Пить много жидкости. Минимум 8 стаканов воды или чая необходимы для поддержания нормальной деятельности кишечника, бодрости и общего ощущения энергии.



Пересмотреть рацион. Зимой лучше ограничить кондитерские изделия и выпечку. В меню стоит добавить больше овощей и фруктов, которые обеспечивают организм полезными витаминами, минералами и антиоксидантами.



Важно поддерживать свой иммунитет и общее состояние здоровья, поэтому употребление витаминов становится особенно актуальным.



Витамины С и Е помогут укрепить иммунную систему и защитить организм от простудных заболеваний. Витамин А способствует улучшению функций зрения и поддержанию здоровья кожи, что также важно зимой. Не стоит забывать и о витаминах группы B, которые влияют на обмен веществ и уровень энергии.



Также полезно добавить в рацион продукты, богатые этими витаминами: цитрусовые, орехи, семена, морковь, зеленые листовые овощи, рыба, курица, облепиха и другие. Поддержание разнообразного и сбалансированного питания – это залог хорошего самочувствия и крепкого здоровья в холодный сезон!"

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