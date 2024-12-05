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Самарский врач рассказала о вреде курения во время беременности

5 декабря 2024 14:51
166
Во время беременности важно полностью отказаться от сигарет, включая облегченные и электронные, которые содержат различные токсичные добавки.

Заведующая акушерским обсервационным отделением №2 Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач акушер-гинеколог Юлия Руденко:

 "Курение во время беременности — это серьёзный риск для здоровья матери и будущего ребёнка. Никотин, смолы и другие токсичные вещества проникают через плаценту и оказывают негативное воздействие на плод.

Во время беременности важно полностью отказаться от сигарет, включая облегченные и электронные, которые содержат различные токсичные добавки. Чтобы выносить и родить здорового ребенка, необходимо бросить курить как минимум за 6-12 месяцев до запланированной беременности. Даже одна выкуренная сигарета может спровоцировать кислородное голодание у плода, что нарушает его развитие.

Курение значительно повышает риск осложнений беременности. Среди них:

- преждевременные роды
- недостаточный вес новорождённого
- врождённые пороки развития
- нарушения в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем ребёнка и др.

После рождения у новорожденных детей наблюдается повышенная предрасположенность к аллергическим реакциям, бронхиальной астме и инфекциям дыхательных путей.

Пассивное курение также несёт угрозу для плода. Токсичные вещества попадают в организм матери, а затем к ребёнку.

Отказ от курения на любом сроке не только улучшает шансы на здоровую беременность, но также способствует улучшению общего состояния здоровья матери. Если вы не смогли избавиться от вредной привычки — обязательно обратитесь за помощью к специалистам."

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

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