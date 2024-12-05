Самарский врач рассказала о вреде курения во время беременности

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Заведующая акушерским обсервационным отделением №2 Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, врач акушер-гинеколог Юлия Руденко:



"Курение во время беременности — это серьёзный риск для здоровья матери и будущего ребёнка. Никотин, смолы и другие токсичные вещества проникают через плаценту и оказывают негативное воздействие на плод.



Во время беременности важно полностью отказаться от сигарет, включая облегченные и электронные, которые содержат различные токсичные добавки. Чтобы выносить и родить здорового ребенка, необходимо бросить курить как минимум за 6-12 месяцев до запланированной беременности. Даже одна выкуренная сигарета может спровоцировать кислородное голодание у плода, что нарушает его развитие.



Курение значительно повышает риск осложнений беременности. Среди них:



- преждевременные роды

- недостаточный вес новорождённого

- врождённые пороки развития

- нарушения в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем ребёнка и др.



После рождения у новорожденных детей наблюдается повышенная предрасположенность к аллергическим реакциям, бронхиальной астме и инфекциям дыхательных путей.



Пассивное курение также несёт угрозу для плода. Токсичные вещества попадают в организм матери, а затем к ребёнку.



Отказ от курения на любом сроке не только улучшает шансы на здоровую беременность, но также способствует улучшению общего состояния здоровья матери. Если вы не смогли избавиться от вредной привычки — обязательно обратитесь за помощью к специалистам."

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