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 Самарский врач рассказала о профилактике заболеваний пищеварительной системы в пожилом возрасте

2 октября 2024 16:31
139
Здоровое питание и активный образ жизни.

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.СередавинаТатьяна Колесова:

"С возрастом происходят физиологические изменения в работе пищеварительной системы:
замедляются обменные процессы
снижается кислотность желудочного сока
 ухудшается кровоснабжение органов пищеварения.
Это повышает уязвимость желудка и кишечника к различным патологическим процессам.

Для профилактики важны здоровое питание и активный образ жизни. Сбалансированный рацион с достаточным количеством клетчатки, витаминов и микроэлементов, а также регулярные физические нагрузки способствуют оптимальному функционированию желудочно-кишечного тракта.

Что необходимо делать людям старшего возраста для сохранения здоровья желудочно-кишечного тракта?

 Регулярно проходить профилактические осмотры и обследования у терапевта. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии.

Соблюдать сбалансированный рацион питания, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Ограничивать употребление острой, жирной и высококалорийной пищи.

Поддерживать активный образ жизни, включая регулярные физические нагрузки, соответствующие возрасту и состоянию здоровья.

Своевременно лечить выявленные заболевания желудочно-кишечного тракта согласно рекомендациям врача."

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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