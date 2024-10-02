 Самарский врач рассказала о профилактике заболеваний пищеварительной системы в пожилом возрасте

Главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.СередавинаТатьяна Колесова:
"С возрастом происходят физиологические изменения в работе пищеварительной системы:
замедляются обменные процессы
снижается кислотность желудочного сока
ухудшается кровоснабжение органов пищеварения.
Это повышает уязвимость желудка и кишечника к различным патологическим процессам.
Для профилактики важны здоровое питание и активный образ жизни. Сбалансированный рацион с достаточным количеством клетчатки, витаминов и микроэлементов, а также регулярные физические нагрузки способствуют оптимальному функционированию желудочно-кишечного тракта.
Что необходимо делать людям старшего возраста для сохранения здоровья желудочно-кишечного тракта?
Регулярно проходить профилактические осмотры и обследования у терапевта. Это позволит выявить проблемы на ранней стадии.
Соблюдать сбалансированный рацион питания, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Ограничивать употребление острой, жирной и высококалорийной пищи.
Поддерживать активный образ жизни, включая регулярные физические нагрузки, соответствующие возрасту и состоянию здоровья.
Своевременно лечить выявленные заболевания желудочно-кишечного тракта согласно рекомендациям врача."
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