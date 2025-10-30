Самарский врач рассказала, какие действия помогут распознать инсульт и вовремя оказать помощь

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог Самарской городской больницы им.Н.А. Семашко Алия Муртазина:
"Инсульт - состояние, вызванное внезапным нарушением мозгового кровообращения и последующим повреждением ткани мозга.
Выделяют несколько видов инсульта в зависимости от механизма его возникновения.
Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом нарушения мозгового кровообращения, и составляет около 85% всех случаев. Они возникает в результате «блокировки» кровеносного сосуда, вследствие чего определенная область головного мозга испытывает гипоксию из-за недостаточного кровоснабжения.
Геморрагический инсульт происходит в том случае, когда кровеносный сосуд в головном мозге разрывается и происходит кровоизлияние в окружающие ткани.
Симптомы инсульта чаще всего проявляется внезапно и включают:
появление слабости
онемения одной стороны тела (лицо, рука или нога)
человек с трудом произносит слова и понимает обращенную речь
испытывает проблемы с координацией и равновесием
может возникнуть внезапное нарушение зрения (потеря зрения на один глаз или двоение в глазах - диплопия)
также часто возникает внезапная головная боль.
Если вы вдруг увидели, что в общественном месте человеку стало плохо, подойдите к нему, попробуйте поговорить, попросите поднять руки на уровень плеч или улыбнуться. Человек, пораженный инсультом, не сможет ровно удержать руки, может не ответить внятно на поставленный вопрос, а улыбнуться сможет лишь одной половиной рта. Если вы увидите такую картину, незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи. В такие моменты счет идет на минуты, в среднем у врачей есть 4,5 часа для оказания необходимой профессиональной помощи, чтобы свести к минимуму вероятность развития осложнений и спасти чью-то жизнь".
