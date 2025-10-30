Самарский врач рассказала, какие действия помогут распознать инсульт и вовремя оказать помощь

170

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения, врач-невролог Самарской городской больницы им.Н.А. Семашко Алия Муртазина:

"Инсульт - состояние, вызванное внезапным нарушением мозгового кровообращения и последующим повреждением ткани мозга.

Выделяют несколько видов инсульта в зависимости от механизма его возникновения.

Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом нарушения мозгового кровообращения, и составляет около 85% всех случаев. Они возникает в результате «блокировки» кровеносного сосуда, вследствие чего определенная область головного мозга испытывает гипоксию из-за недостаточного кровоснабжения.

Геморрагический инсульт происходит в том случае, когда кровеносный сосуд в головном мозге разрывается и происходит кровоизлияние в окружающие ткани.

Симптомы инсульта чаще всего проявляется внезапно и включают:

появление слабости

онемения одной стороны тела (лицо, рука или нога)

человек с трудом произносит слова и понимает обращенную речь

испытывает проблемы с координацией и равновесием

может возникнуть внезапное нарушение зрения (потеря зрения на один глаз или двоение в глазах - диплопия)

также часто возникает внезапная головная боль.

Если вы вдруг увидели, что в общественном месте человеку стало плохо, подойдите к нему, попробуйте поговорить, попросите поднять руки на уровень плеч или улыбнуться. Человек, пораженный инсультом, не сможет ровно удержать руки, может не ответить внятно на поставленный вопрос, а улыбнуться сможет лишь одной половиной рта. Если вы увидите такую картину, незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи. В такие моменты счет идет на минуты, в среднем у врачей есть 4,5 часа для оказания необходимой профессиональной помощи, чтобы свести к минимуму вероятность развития осложнений и спасти чью-то жизнь".

