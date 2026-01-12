Я нашел ошибку
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста

В 2025 году на Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи трудоустроились 24 новых сотрудника, которые приняли участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

В рамках программы медицинским работникам предоставляют единовременную выплату в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Среди новых сотрудников — фельдшер Отрадненской подстанции Ксения Мячина. Она связала свою жизнь со скорой помощью еще в студенческие годы.

«В экстренной службе стала работать, еще когда училась. После окончания учебы выбор был очевиден. Я сама родилась в Отрадном, поэтому и пришла работать на местную подстанцию», — поделилась молодой специалист.

Валентина Сапронова - фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Волжского района в селе Черноречье.

«Решение участвовать в кадровой программе было связано с планами по улучшению жилищных условий. Выплата поможет приобрести свое собственное жилье и при этом продолжить заниматься любимым делом», - рассказала фельдшер.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области стали 295 специалистов.

 

Заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ рассказала, как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений. Общество
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Здравоохранение
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех. Здравоохранение
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
У детей грипп может осложняться судорогами, нарушением кровообращения и микроциркуляции, потерей сознания.
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
