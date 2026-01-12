«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста

В 2025 году на Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи трудоустроились 24 новых сотрудника, которые приняли участие в программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

В рамках программы медицинским работникам предоставляют единовременную выплату в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей.

Среди новых сотрудников — фельдшер Отрадненской подстанции Ксения Мячина. Она связала свою жизнь со скорой помощью еще в студенческие годы.

«В экстренной службе стала работать, еще когда училась. После окончания учебы выбор был очевиден. Я сама родилась в Отрадном, поэтому и пришла работать на местную подстанцию», — поделилась молодой специалист.

Валентина Сапронова - фельдшер подстанции скорой медицинской помощи Волжского района в селе Черноречье.

«Решение участвовать в кадровой программе было связано с планами по улучшению жилищных условий. Выплата поможет приобрести свое собственное жилье и при этом продолжить заниматься любимым делом», - рассказала фельдшер.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2025 году участниками программы «Земский доктор / Земский фельдшер» в Самарской области стали 295 специалистов.

Фото: минздрав СО