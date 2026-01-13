СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина

15 января в 18:00 в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует новая выставка «2А Графика». В экспозиции можно будет увидеть работы Павла Старостина и Евгения Травкина – самарских архитекторов, чьи творческие устремления перешагнули привычные профессиональные рамки.

Чёткость линий, внимание к мельчайшим деталям, завораживающая точность – вот, что объединяет двух творцов. Однако всё же художники работают в разных направлениях. Павел Старостин, который известен в нашем городе как автор проекта ТРК «Парк Хаус», уже успел завоевать признание в качестве портретиста. Его произведения выставлялись в разных арт-пространствах Москвы и Самары, их также можно найти в многочисленных частных коллекциях в России и за рубежом. Евгений Травкин, спроектировавший ТК «Скала» и многие другие строения областной столицы, в своих художественных поисках сохраняет приверженность своему главному увлечению – зодчеству. Однако здесь он проявляет себя с необычной стороны: в своих работах автор обращается к наследию старой Самары, воссоздавая на бумаге исторически достоверные образы фасадов местных архитектурных шедевров. По сложившейся традиции, открытие новой экспозиции преподнесёт посетителям приятные сюрпризы, подробности которых организатор выставки – галерея «Новое пространство» СОУНБ – пока хранит в тайне.

Выставка «2А Графика» приурочена ко Дню Самарской губернии.

15 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, «Открытое пространство» (2 этаж).

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ