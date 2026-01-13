Я нашел ошибку
Главные новости:
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования

193
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования

Уважаемые жители Самарской области!
13 января ежегодно отмечается памятная дата – День Самарской губернии, которая была образована по указу императора Николая I. Эта дата обращает нас к основным вехам исторического пути региона, напоминает о выдающихся достижениях и людях, которые своим трудом и преданным служением Отечеству прославили самарскую землю.
В этом году празднуется 175-летие со дня образования Самарской губернии. Жители региона внесли важнейший вклад в развитие страны, формирование ее мощного научного, технического и промышленного потенциала, решение ключевых государственных задач.
Самарская земля славится талантливыми и неравнодушными людьми, которые добросовестно трудятся, благоустраивают родной край, выполняют свой воинский долг. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жители Самарской области отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции.
На нашей гостеприимной земле в дружбе и согласии проживают представители более 150 национальностей. И для нас особенно важно, что нынешний год объявлен Президентом В.В. Путиным Годом единства народов России. В этом единстве – сила и величие нашего Отечества.
Сегодня Самарская область – передовой и динамично развивающийся регион. Искренне благодарю всех жителей губернии за созидательный труд на благо родного края и великой России.
Дорогие друзья, от всей души желаю вам добра, благополучия и успехов!

 

Губернатор
Самарской области В.А. Федорищев

