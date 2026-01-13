Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования

Уважаемые жители Самарской области!

13 января ежегодно отмечается памятная дата – День Самарской губернии, которая была образована по указу императора Николая I. Эта дата обращает нас к основным вехам исторического пути региона, напоминает о выдающихся достижениях и людях, которые своим трудом и преданным служением Отечеству прославили самарскую землю.

В этом году празднуется 175-летие со дня образования Самарской губернии. Жители региона внесли важнейший вклад в развитие страны, формирование ее мощного научного, технического и промышленного потенциала, решение ключевых государственных задач.

Самарская земля славится талантливыми и неравнодушными людьми, которые добросовестно трудятся, благоустраивают родной край, выполняют свой воинский долг. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, жители Самарской области отстаивают интересы Родины в зоне специальной военной операции.

На нашей гостеприимной земле в дружбе и согласии проживают представители более 150 национальностей. И для нас особенно важно, что нынешний год объявлен Президентом В.В. Путиным Годом единства народов России. В этом единстве – сила и величие нашего Отечества.

Сегодня Самарская область – передовой и динамично развивающийся регион. Искренне благодарю всех жителей губернии за созидательный труд на благо родного края и великой России.

Дорогие друзья, от всей души желаю вам добра, благополучия и успехов!

Губернатор

Самарской области В.А. Федорищев