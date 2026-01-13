Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году

В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 25 миллионов рублей. Предприниматели получили субсидии на развитие своего бизнеса и покупку нового оборудования, что позволило им увеличить объем производства и обеспечить новые рабочие места.



Действующая программа поддержки предпринимательства разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самары до 2036 года, результатом реализации которой должен стать также рост масштабов и эффективности бизнеса.



«Для того чтобы получить финансовую поддержку, предпринимателю необходимо зайти на сайт бизнес-платформа.рф, ознакомиться со всеми условиями и подать заявку. Важно предоставить все документы, подтверждающие право предпринимателя на финансовую поддержку. Максимальный размер субсидии составляет 400 тысяч рублей», – рассказал руководитель департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары Игорь Ларионов.



В 2025 году самарские компании приняли участие в 5 выставках, бизнес-миссиях и форумах разного уровня. Предприниматели уже посетили Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Нижегородскую область, а также приняли участие в международных выставках Интурмаркет, MedTravelExpo, Иннопром и WorldFood Moscow. В Самаре традиционно проводится выставка-продажа «Сделано в Самаре» и форум экспортеров «Самара за экспорт».



В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на базе Самарского бизнес-инкубатора на постоянной основе организовано проведение индивидуальных консультаций и просветительских семинаров, обучение начинающих предпринимателей. В 2025 году более 90 предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки, в том числе сопровождением своего бизнес-проекта. Администрация города Самары также предоставила в аренду на льготных условиях муниципальное имущество 35 предпринимателям.



Самарский бизнес-инкубатор располагается по адресу: ул. Главная, 3. Специалисты проводят бесплатные юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, помогают в составлении учредительных документов, должностных инструкций и регламентов, а также предоставляют в аренду офисы и конференц-залы на льготных условиях. Актуальную информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса Самары можно узнать на сайте бизнес-платформа.рф.

