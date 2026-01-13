Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
Сегодня в регионе ожидается усиление ветра  
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году

101
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 25 миллионов рублей. Предприниматели получили субсидии на развитие своего бизнеса и покупку нового оборудования, что позволило им увеличить объем производства и обеспечить новые рабочие места.

Действующая программа поддержки предпринимательства разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самары до 2036 года, результатом реализации которой должен стать также рост масштабов и эффективности бизнеса.

«Для того чтобы получить финансовую поддержку, предпринимателю необходимо зайти на сайт бизнес-платформа.рф, ознакомиться со всеми условиями и подать заявку. Важно предоставить все документы, подтверждающие право предпринимателя на финансовую поддержку. Максимальный размер субсидии составляет 400 тысяч рублей», – рассказал руководитель департамента туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары Игорь Ларионов.

В 2025 году самарские компании приняли участие в 5 выставках, бизнес-миссиях и форумах разного уровня. Предприниматели уже посетили Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Нижегородскую область, а также приняли участие в международных выставках Интурмаркет, MedTravelExpo, Иннопром и WorldFood Moscow. В Самаре традиционно проводится выставка-продажа «Сделано в Самаре» и форум экспортеров «Самара за экспорт».

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на базе Самарского бизнес-инкубатора на постоянной основе организовано проведение индивидуальных консультаций и просветительских семинаров, обучение начинающих предпринимателей. В 2025 году более 90 предпринимателей воспользовались этой мерой поддержки, в том числе сопровождением своего бизнес-проекта. Администрация города Самары также предоставила в аренду на льготных условиях муниципальное имущество 35 предпринимателям.

Самарский бизнес-инкубатор располагается по адресу: ул. Главная, 3. Специалисты проводят бесплатные юридические, бухгалтерские и налоговые консультации, помогают в составлении учредительных документов, должностных инструкций и регламентов, а также предоставляют в аренду офисы и конференц-залы на льготных условиях. Актуальную информацию о мерах поддержки малого и среднего бизнеса Самары можно узнать на сайте бизнес-платформа.рф.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
13 января 2026, 17:42
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С. Экология
59
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
13 января 2026, 16:59
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
15 января в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки стартует новая выставка «2А Графика». Общество
128
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
13 января 2026, 16:47
Сегодня в регионе ожидается усиление ветра  
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с. Экология
138
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
155
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
241
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
239
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
468
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
896
Весь список