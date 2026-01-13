Я нашел ошибку
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Самарцы рассказали, что обещают себе в 2026 году
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
В МВД ужесточат правила сдачи экзаменов на получение водительских прав
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
Компания Kia зарегистрировала в России два товарных знака
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
Изменения системы "все включено" в Турции вызовут отток туристов РФ
7 января 2026 года кошка по кличке Ёнтама стала директором железнодорожной станции Киси в префектуре Вакаяма.
В Японии третью кошку назначили директором железнодорожной станции Киси
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати

Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати

Уважаемые сотрудники и ветераны средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Самарская журналистика всегда славилась талантливыми, искренне преданными своей профессии, неравнодушными людьми. Сегодня вашей важнейшей задачей остается правдивое и объективное информирование о процессах и событиях, происходящих в нашем регионе, стране и мире.

Ваш добросовестный и честный труд помогает жителям ориентироваться в потоке информации, способствует решению актуальных задач, обеспечивает коммуникацию между властью и обществом.

Благодарю вас за работу на благо родного региона и всей страны, за вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Особые слова признательности – тем, кто рассказывает о наших защитниках Отечества, участниках специальной военной операции, в том числе находясь в зоне проведения СВО. Спасибо ветеранам самарской журналистики, чей вклад в формирование медиасферы региона заслуживает самой высокой оценки.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, вдохновения и успехов! 

        Губернатор Самарской области

                        В.А. Федорищев

Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026, 20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни. Политика
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026, 13:25
12 января 2026, 13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
Сегодня участниками Фонда «Сколково», закреплёнными за технопарком «Жигулёвская долина», являются 69 компаний, из которых 33 также являются...
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026, 09:33
12 января 2026, 09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
На протяжении своей трехвековой истории органы прокуратуры играли исключительно важную роль в защите прав и свобод человека, борьбе с преступностью и...
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
