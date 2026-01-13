Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати

Уважаемые сотрудники и ветераны средств массовой информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Самарская журналистика всегда славилась талантливыми, искренне преданными своей профессии, неравнодушными людьми. Сегодня вашей важнейшей задачей остается правдивое и объективное информирование о процессах и событиях, происходящих в нашем регионе, стране и мире.

Ваш добросовестный и честный труд помогает жителям ориентироваться в потоке информации, способствует решению актуальных задач, обеспечивает коммуникацию между властью и обществом.

Благодарю вас за работу на благо родного региона и всей страны, за вклад в социально-экономическое развитие Самарской области. Особые слова признательности – тем, кто рассказывает о наших защитниках Отечества, участниках специальной военной операции, в том числе находясь в зоне проведения СВО. Спасибо ветеранам самарской журналистики, чей вклад в формирование медиасферы региона заслуживает самой высокой оценки.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии, вдохновения и успехов!

Губернатор Самарской области

В.А. Федорищев