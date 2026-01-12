Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства

В понедельник, 12 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел первое в 2026 году оперативное совещание правительства Самарской области. Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни, которые сопровождались неблагоприятными погодными условиями – обильными осадками, сильным ветром, перепадами температуры.

«Завершился период длительных новогодних каникул. Считаю важным отметить, что в Самарской области эти дни прошли спокойно, без чрезвычайных происшествий на объектах жизнеобеспечения, в местах массового пребывания граждан, — отметил глава региона, открывая совещание. — Хотел бы выразить благодарность прежде всего сотрудникам силовых ведомств, спасательных служб, для которых эти дни были рабочими, причем в круглосуточном режиме, сотрудникам энергообеспечивающих компаний, которые реагировали на все внештатные, аварийные ситуации, происходившие локально».

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин представил доклад об оперативной обстановке в регионе за прошедшие дни нового года. Он отметил, что чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах допущено не было. Произошло 124 техногенных пожара. Пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 65 раз. Также глава ведомства сообщил об устранении 5 случаев нарушения электротеплоснабжения, в том числе нарушения электроснабжения 34 населенных пунктов, произошедшего из-за сильных порывов ветра.

Сергей Аникин обратил внимание на обеспечение безопасности во время предстоящего празднования Крещения Господня с 18 на 19 января. Муниципальнымобразованиям направлены методические рекомендации по обеспечению безопасных условий крещенского купания. До 15 января в адрес ГУ МЧС по Самарской области должны быть направлены сведения о предполагаемых местах крещенских купелей.

Особое внимание необходимо уделитьнедопущению несанкционированных мест купания.

В период новогодних праздников также было организовано круглосуточное дежурство сотрудников регионального правительства – это ведомства, отвечающиеза зимнее содержание дорог, состояние жилищно-коммунального хозяйства, обращение с бытовыми отходами.

О том, как отработали коммунальные службы, доложил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Организован круглосуточный мониторинг по работам энергосистем и жилищно-коммунальной инфраструктуры региона. С 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года было зафиксировано 87 технологических нарушений, основная доля которых пришлась на электроснабжение и холодное водоснабжение. Среднее время устранения нарушений, по словам главы министерства, не превышало нормативные сроки. Все коммунальные услуги на территории Самарской области предоставляются в штатном режиме.

Особый акцент был сделан на предотвращении случаев отравления угарным газом. В праздничные дни былозафиксировано несколько таких происшествий в Самаре, в том числе с летальным исходом. По поручению губернатора ситуация рассматривалась на экстренном заседании штаба по газификации в дни каникул, был выработан комплекс мер. Государственная жилищная инспекция Самарской области, муниципальные образования, газораспределительные организации должны усилить охват обследования газового оборудования в многоквартирных домах, а также информирование населения о правилах его эксплуатации.

Вячеслав Федорищев поручил первому заместителю губернатора Самарской области — председателю правительства Виталию Шабалатову держать вопросы по газу под пристальным вниманием и проработать совместно с профильным министром и компаниями дополнительные меры, чтобы снизить количество такого рода аварийных ситуаций.

В праздничные дни работала горячая линия Государственной жилищной инспекции Самарской области,поступающие обращения, в том числе из системы «Инцидент» и из средств массовой информации, передавались в отработку незамедлительно. Также нарушения выявляли инспекторы ГЖИ самостоятельно в ходе выездных обследований. О результатах доложил вриоруководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Георгий Степанян. Из 426 обращений 391 уже отработано, нарушения устранены, оставшиеся 35 обращений находятся на контроле у инспекторского состава ГЖИ. Для управляющих компаний (УК) установлен нормативный срок устранения нарушений, факты бездействия УК будут квалифицированы как нарушение лицензионных требований, что повлечет административную ответственность.

На совещании было предложено внести изменения в закон Самарской области, которые бы позволили наделить ГЖИ региона полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере содержания и благоустройства территорий нежилых зданий, если такие нарушения будут зафиксированы средствами автоматической фиксации. «В целом согласен. Если это позиция правительства в целом, вносите документы, будем работать, — обратился губернатор к Виталию Шабалатову. – Самое главное, чтобы потом сразу же переходить к исполнению этих полномочий».

Также было дано поручение распространить на все муниципалитеты региона практику Самары в части общественных помощников, благодаря которым также выявляются нарушения в сфере ЖКХ. В ближайшее время главы должны сформировать и подать в ГЖИ списки людей для того, чтобы специалисты ведомства их обучили работе сгосударственной системой Самарской области «Электронное ЖКХ».

Кроме того, Вячеслав Федорищев акцентировал внимание главы ведомства на усилении работы по привлечению к ответственности нерадивых управляющих компаний. По его словам, многие УК не справляются со своей работой, перенаправляя обращения жителей в другие инстанции.

«Есть УК, которые часто звучат, у меня опять в топе сейчас из обращений жителей УК «Грас», по которой, я знаю, вы работу ведете, но люди обращаются, видят проблему, но не видят ее решения. Здесь важно приводить к ответственности, поручать работу эффективным компаниям, по сути — продолжать повышать эффективность этого рынка», — сказал глава региона.

На контроле в праздничные дни находился и вывоз мусора. О том, как была выстроена работа, доложил врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. Ответственные ведомства взаимодействовали в штабном режиме, при сверхнормативном образовании отходов и сложных метеоусловиях система отработала штатно. Ежедневно на линии выходили порядка 300 единиц техники, оперативный резерв составлял до 60 единиц. Проводился мониторинг обратной связи на обращения жителей, в период праздников поступило 319 обращений, из них 118 за 31 декабря. 97% обращений уже отработаны, остальные в работе и на контроле. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений удалось снизить практически в три раза», — сообщил Артем Ефимов.

«У нас сохраняется проблема с уборкой территорий рядом с контейнерными площадками, проблема характерна для Самары, надо эту работу довести до конца. Решения, которые были приняты в прошлом году, должны повлиять на ситуацию, но здесь министерство, наш регоператор должны ежедневно с городом отрабатывать, ежедневно выявлять места, где образуются отходы, и оперативно устранять», — отметил глава региона.

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов доложил об организации зимней переправы через Волгу в Рождествено — в праздничные дни ожидание составляло порядка 40 минут. Для более ритмичного обеспечения переправы с 8 января был привлечен дополнительный коммерческий перевозчик.

«В первый будний день пассажиропоток значительно снизился, но тем не менее мы держим все необходимые судна в дополнительном резерве», — сообщил Артур Абдрашитов.

«На самом деле были сбои, на которые буквально в ручном режиме с вами реагировали. Поэтому здесь приглаживать картинку не стоит. Проблему нужно решать. И системность, информированность жителей о работе переправы, о дополнительных возможностях и так далее — все это должно быть на очень высоком уровне. Ситуацию исправили, но не допускайте впредь и системно обеспечивайте», — поручил губернатор.

Работы также продолжаются на зимней автомобильной дороге от с. Шелехметь до поселка «Белые Домики». Там на постоянной основе работают 4 единицы техники, которые обеспечивают проезд как полноприводных автомобилей, так и грузовых легких автомобилей типа «Газель», которые доставляют продукты до Рождествено. Работа эта будет продолжаться в течение всего зимнего сезона. Как отметил врио министра, профильное ведомство держит ситуацию на контроле. Также Артур Абдрашитов сообщил, что сегодня также оба перевозчика с двух различных точек исторического центра Самары продолжают навигацию.

Вячеслав Федорищев обратил особое внимание, что администрации Самары нужно на особом контроле держать уборку дворов и территорий рядом с социальными объектами – школами, поликлиниками, больницами. Соответствующее поручение внесено в протокол.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области