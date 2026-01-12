Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года

173
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» вошёл в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года, заняв третье место.

Фонд «Сколково» оценивает региональных операторов по комплексу показателей: выполнение показателей по количеству резидентов Сколково в регионе, их выручке, среднесписочной численности сотрудников, а также количество привлеченных инвестиций, проведенных мероприятий и реализованных проектов и т.п.

«Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым создаёт все необходимые условия для развития инновационных стартапов, для укрепления позиций технологических компаний, для разработки и вывода на рынок их уникальных продуктов. И мы делаем это в партнёрстве с федеральными институтами развития, привлекая их возможности и активно участвуя в их программах. Спасибо команде технопарка за слаженную работу, а коллегам из Фонда «Сколково» – за высокую оценку и поддержку наших проектов», – акцентировал врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня участниками Фонда «Сколково», закреплёнными за технопарком «Жигулёвская долина», являются 69 компаний, из которых 33 также являются резидентами технопарка.

Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. «Жигулёвская долина» получила этот статус в 2018 году и в последние годы постоянно входит в топ-3 регоператоров.

«Технопарк «Жигулёвская долина» является региональным оператором «Сколково» с 2018 года и уже не первый год занимает лидирующие строчки в нашем рейтинге. Высокие достижения – результат сплочённой работы профессионалов, а также технологических компаний, университетов, экосистемы Фонда «Сколково». Мы очень ценим сотрудничество с таким надежным партнёром и с нетерпением ждём реализации новых проектов в 2026 году для развития инновационной экосистемы в Самарской области», – подчеркнул Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково».

Статус резидента «Сколково» даёт инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

«Для нас это не просто цифры, а оценка многолетней работы всей экосистемы «Жигулёвская долина». Многие наши практики по развитию технологического предпринимательства стали лучшими в России, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.   –Правительство региона с большим вниманием относится к запросам технологических стартапов региона, а «Жигулёвская долина» представляет в регионе все наиболее важные федеральные институты поддержки технологического развития и инноваций. Эта совместная работа и формирует высокие оценки федеральных рейтингов, объективно подтверждая лидерские позиции Самарской области».

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

