«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» вошёл в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года, заняв третье место.

Фонд «Сколково» оценивает региональных операторов по комплексу показателей: выполнение показателей по количеству резидентов Сколково в регионе, их выручке, среднесписочной численности сотрудников, а также количество привлеченных инвестиций, проведенных мероприятий и реализованных проектов и т.п.

«Наша команда во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым создаёт все необходимые условия для развития инновационных стартапов, для укрепления позиций технологических компаний, для разработки и вывода на рынок их уникальных продуктов. И мы делаем это в партнёрстве с федеральными институтами развития, привлекая их возможности и активно участвуя в их программах. Спасибо команде технопарка за слаженную работу, а коллегам из Фонда «Сколково» – за высокую оценку и поддержку наших проектов», – акцентировал врио заместителя председателя правительства – министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Сегодня участниками Фонда «Сколково», закреплёнными за технопарком «Жигулёвская долина», являются 69 компаний, из которых 33 также являются резидентами технопарка.

Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. «Жигулёвская долина» получила этот статус в 2018 году и в последние годы постоянно входит в топ-3 регоператоров.

«Технопарк «Жигулёвская долина» является региональным оператором «Сколково» с 2018 года и уже не первый год занимает лидирующие строчки в нашем рейтинге. Высокие достижения – результат сплочённой работы профессионалов, а также технологических компаний, университетов, экосистемы Фонда «Сколково». Мы очень ценим сотрудничество с таким надежным партнёром и с нетерпением ждём реализации новых проектов в 2026 году для развития инновационной экосистемы в Самарской области», – подчеркнул Юрий Сибирский, директор департамента регионального развития Фонда «Сколково».

Статус резидента «Сколково» даёт инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

«Для нас это не просто цифры, а оценка многолетней работы всей экосистемы «Жигулёвская долина». Многие наши практики по развитию технологического предпринимательства стали лучшими в России, – отметил директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко. –Правительство региона с большим вниманием относится к запросам технологических стартапов региона, а «Жигулёвская долина» представляет в регионе все наиболее важные федеральные институты поддержки технологического развития и инноваций. Эта совместная работа и формирует высокие оценки федеральных рейтингов, объективно подтверждая лидерские позиции Самарской области».

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».