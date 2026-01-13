Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии

13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии. Глава региона поздравил присутствующих с важной датой и вручил государственные награды Самарской области.

Среди гостей мероприятия Почетные граждане Самарской области, лауреаты областной общественной акции «Народное признание», а также люди, внесшие особый вклад в социально-экономическое развитие региона.

В своем приветственном слове Вячеслав Федорищев отметил, что уже 175 лет регион уверенно и активно развивается, и остается надежной опорой для страны.

«Мы с любовью называем нашу область сердцем России. И искренне гордимся ее великой историей, замечательными людьми, которые вписали в нее немало героических подвигов, ярких событий и высоких достижений. Никогда не забудем имен тех, кто отважно сражался за мир и свободу родной земли, строил и созидал ради нас и будущих поколений, - сказал губернатор. - Бессмертным для нас навсегда останется пример куйбышевцев, участников Великой Отечественной войны, которые ценой нечеловеческих усилий обеспечили надежный тыл и обороноспособность Родины».

Звание «Почетный гражданин Самарской области» присвоено Председателю общественного Совета сельского поселения Хрящевка м.р. Ставропольский Самарской области, Заслуженному учителю РСФСР Елизавете Шевалевой.

«Дороже всех та награда, которую народ доверяет мне. Это Почетный гражданин Ставропольского района, Почетный гражданин Самарской области. Я — ребенок войны. Мой трудовой стаж начинается с 1942 года. После второго класса я пошла на работу в колхоз, и до сих пор в строю. Ни одного года не пропустила, чтобы не работать», - отметила Елизавета Шевалева.

Также звания «Почетный гражданин Самарской области» удостоен депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Почетный гражданин города Новокуйбышевска Самарской области Леонид Симановский.

«Я обещал, что буду делать все для того, чтобы Самарская область развивалась. Это значит, мы будем строить новые школы, новые больницы, новые детские сады, новые спортивные сооружения. Не говорю, что один это буду делать, но я в том числе буду помогать, чтобы это было, чтобы жителям региона жилось немножко лучше», - сказал Леонид Симановский.

Сегодня губернатор также наградил лауреатов XVIII Областной общественной Акции «Народное признание».

