В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам.

«Обновление дорог к малым населённым пунктам — это значимый вклад в повышение качества жизни на селе. Комплексный подход, включающий освещение, тротуары и ограждения, стал стандартом для таких объектов», - отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.

На обновлённых трассах построены тротуары, установлены барьерные ограждения, дорожные знаки и опоры освещения. На ряде участков также отремонтированы водопропускные трубы.

Ключевые объекты по итогам года:

У села Рысайкино в Похвистневского района капитально отремонтирован 5-километровый участок с обновлением моста через реку Тергала, ремонтом водопропускных сооружений и обустройством остановочных площадок. Дорога связывает жителей с районными центрами, где расположены основные социальные учреждения.

В Сергиевском районе после ремонта автодороги «Сергиевск – Большая Чесноковка – Кандабулак» протяженностью 8 км улучшились условия для жителей посёлка Ровный. На трассе появились тротуары, освещение, дорожная разметка и новые остановочные павильоны, она входит в маршрут школьного автобуса.

В Шигонском районе преобразилась дорога «Сызрань — Шигоны — Волжский Утёс — турбаза «Солнечный Мыс». На участке протяженностью более 3 км, проходящем через село Муранка, построены новые тротуары с ограждением и организовано уличное освещение на улицах Победы и Советской, что особенно важно для безопасности детей.

На автодороге «Урал» — Светлый Ключ выполнены комплексные работы. Помимо полной замены дорожного полотна и ремонта водопропускных труб, в черте села Маршанка построены тротуары, установлены опоры уличного освещения, барьерное ограждение, водоотводные лотки и новые дорожные знаки.

Всего по итогам 2025 года в регионе в рамках нацпроекта приведено в нормативное состояние 230 км автомобильных дорог. Обновление дорожно-уличной сети продолжится в 2026 году.

Фото: минтранс СО