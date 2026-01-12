Я нашел ошибку
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Пассажирские перевозки до Рождествено выполняются по новому графику
Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период
В 2025 году в Красноярском районе введены в эксплуатацию два новых фельдшерско-акушерских пункта — в селах Висловка и Шилан.
В Красноярском районе открыты 2 современных ФАПа
Собранные в Самаре ели будут переработаны в щепу
С 31 декабря по 12 января, на территории Самарской области произошло 124 техногенных пожара.
В праздники подразделения МЧС СО выезжали на ликвидацию 124 пожаров
12 января в Самаре временно приостановили работу отделений МФЦ
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
128
Нагрузка на ЛОР-органы возрастает в период холодов. Как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений, рассказывает заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ, врач-оториноларинголог Олеся Зелёва:

"Зимой чаще обостряются гаймориты, возникают гнойные отиты. Грубая ошибка - при первых симптомах бесконтрольно принимать обезболивающие и антибиотики. Такие препараты лишь «стирают» симптомы, не устраняя причину болезни. Человек теряет время, а инфекция прогрессирует. Это может привести к необходимости стационарного лечения.

Почему при боли в ушах необходимо обратиться за медицинской помощью?
Боль при отите – одна из самых интенсивных. Промедление с лечением грозит тяжелейшими последствиями:
- разрыв барабанной перепонки
- внутричерепные осложнения вплоть до менингита.
В сложных случаях, чтобы спасти слух и здоровье, врачам приходится проводить прокол перепонки или даже хирургически вскрывать ухо для удаления гноя.

Какие осложнения могут возникнуть из-за насморка?
Банальный насморк может осложниться гайморитом, этмоидитом, пансинуситом. На это влияет и злоупотребление сосудосуживающими каплями.
А любой синусит («гайморит» – это верхнечелюстной синусит) при неправильном лечении – потенциальный путь к менингиту.
Важно: даже сморкаться нужно правильно – поочерёдно каждой ноздрёй, без усилия, чтобы инфекция не попала в слуховую трубу и не вызвала отит.
Промывания носа полезны, но их должен назначать врач. Делать это нужно после использования сосудосуживающих капель и строго по инструкции. Излишний энтузиазм нарушает работу слизистой и ее естественный микробиом, нанося больше вреда, чем пользы.

 Почему опасно заниматься самолечением при осложнениях заболеваний горла?
Осложнения в виде паратонзиллярного абсцесса (гнойника в горле) чаще возникают у людей с хроническим тонзиллитом. Это грозное состояние, которое может привести к флегмоне и медиастениту – опасным для жизни воспалениям глубоких тканей шеи и грудной клетки.

Какие правила профилактики следует соблюдать для защиты ЛОР-органов?
Избегать переохлаждения.
Поддерживать иммунитет: витамины, здоровый образ жизни, полноценный сон.
Не перегружать себя физически и эмоционально в период роста ОРВИ.
Для носа использовать умеренные орошения солевыми растворами для увлажнения.
Для горла –избегать излишних агрессивных полосканий.
При любых сомнениях и ухудшении состояния – обращаться к врачу".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
12 января 2026, 17:11
«Земский фельдшер»: в состав самарской скорой медицинской помощи пришли 24 новых специалиста
В 2025 году на Самарскую городскую станцию скорой медицинской помощи трудоустроились 24 новых сотрудника, принявших участие в программе «Земский фельдшер». Здравоохранение
159
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
12 января 2026, 14:49
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Здравоохранение
291
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
09 января 2026, 14:31
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех. Здравоохранение
1077
