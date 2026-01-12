Врач Клиник СамГМУ напомнила, как уберечь уши,горло и нос в зимний период

Нагрузка на ЛОР-органы возрастает в период холодов. Как правильно защитить себя и не допустить опасных осложнений, рассказывает заведующая оториноларингологическим отделением Клиник СамГМУ, врач-оториноларинголог Олеся Зелёва:



"Зимой чаще обостряются гаймориты, возникают гнойные отиты. Грубая ошибка - при первых симптомах бесконтрольно принимать обезболивающие и антибиотики. Такие препараты лишь «стирают» симптомы, не устраняя причину болезни. Человек теряет время, а инфекция прогрессирует. Это может привести к необходимости стационарного лечения.



Почему при боли в ушах необходимо обратиться за медицинской помощью?

Боль при отите – одна из самых интенсивных. Промедление с лечением грозит тяжелейшими последствиями:

- разрыв барабанной перепонки

- внутричерепные осложнения вплоть до менингита.

В сложных случаях, чтобы спасти слух и здоровье, врачам приходится проводить прокол перепонки или даже хирургически вскрывать ухо для удаления гноя.



Какие осложнения могут возникнуть из-за насморка?

Банальный насморк может осложниться гайморитом, этмоидитом, пансинуситом. На это влияет и злоупотребление сосудосуживающими каплями.

А любой синусит («гайморит» – это верхнечелюстной синусит) при неправильном лечении – потенциальный путь к менингиту.

Важно: даже сморкаться нужно правильно – поочерёдно каждой ноздрёй, без усилия, чтобы инфекция не попала в слуховую трубу и не вызвала отит.

Промывания носа полезны, но их должен назначать врач. Делать это нужно после использования сосудосуживающих капель и строго по инструкции. Излишний энтузиазм нарушает работу слизистой и ее естественный микробиом, нанося больше вреда, чем пользы.



Почему опасно заниматься самолечением при осложнениях заболеваний горла?

Осложнения в виде паратонзиллярного абсцесса (гнойника в горле) чаще возникают у людей с хроническим тонзиллитом. Это грозное состояние, которое может привести к флегмоне и медиастениту – опасным для жизни воспалениям глубоких тканей шеи и грудной клетки.



Какие правила профилактики следует соблюдать для защиты ЛОР-органов?

Избегать переохлаждения.

Поддерживать иммунитет: витамины, здоровый образ жизни, полноценный сон.

Не перегружать себя физически и эмоционально в период роста ОРВИ.

Для носа использовать умеренные орошения солевыми растворами для увлажнения.

Для горла –избегать излишних агрессивных полосканий.

При любых сомнениях и ухудшении состояния – обращаться к врачу".

Фото: минздрав СО