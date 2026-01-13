Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
11 января начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на сцене Тольяттинской филармонии.
Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.79
0.56
EUR 91.97
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром

85
11 января начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на сцене Тольяттинской филармонии.

11 января вместе с героями музыкальной фантазии «Зимние приключения Маши и Вити» и артистами Тольяттинской филармонии выступили юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья».

Ребята вместе с оркестром под управлением Валерия Мурзова взяли на себя самые смелые роли в сказке. Маша и Витя отправились в заколдованный лес, чтобы спасти Снегурочку, освободить её из рук Бабы Яги и сделать праздник в филармонии музыкальным и очень веселым.

«Начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на настоящей большой сцене. Вокалисты из этой Академии уже выходили на сцену Тольяттинской филармонии в концерте «С песней по детству» 1 июня прошлого года», - поделились в Тольяттинской филармонии.

 

Фото:  минкульт СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
12 января 2026, 19:55
Экспресс-маршруты  до аэропорта Курумоч в новогодние праздники перевезли 4305 пассажиров
Также для удобства пассажиров маршрута №222 введена дополнительная остановка — у станции метро «Московская». Общество
417
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
08 января 2026, 19:45
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ. Экономика
1012
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов.
08 января 2026, 13:32
Флагманы инвестиционного роста: ключевые площадки Самарской области показали результат
В 2025 году в Самарской области завершено 26 крупных инвестиционных проектов. Экономика
958
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
179
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
249
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
246
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
474
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
903
Весь список