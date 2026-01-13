Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром

11 января вместе с героями музыкальной фантазии «Зимние приключения Маши и Вити» и артистами Тольяттинской филармонии выступили юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья».



Ребята вместе с оркестром под управлением Валерия Мурзова взяли на себя самые смелые роли в сказке. Маша и Витя отправились в заколдованный лес, чтобы спасти Снегурочку, освободить её из рук Бабы Яги и сделать праздник в филармонии музыкальным и очень веселым.



«Начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на настоящей большой сцене. Вокалисты из этой Академии уже выходили на сцену Тольяттинской филармонии в концерте «С песней по детству» 1 июня прошлого года», - поделились в Тольяттинской филармонии.

Фото: минкульт СО